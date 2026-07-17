Man weigert sigaret te geven en verliest tanden door klap bij Amsterdams station

Een man die een sigaretje stond te roken voor station Sloterdijk in Amsterdam, weigert een sigaret te delen als daar agressief om wordt gevraagd. Daar

Reacties

17-07-2026 10:14:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.372

OTindex: 98.921



Wie kijkt er dan nog naar?

Quote:

11 januari? Lekker vlot. Idioot gedoe hier. Gelijk meteen met zijn snufferd op alle beeldschermen. Minderjarig of niet. vlot is het idd not Lang verhaal (3x hetzelfde)Wie kijkt er dan nog naar?vlot is het idd not

17-07-2026 10:15:20 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 3.458

Roken is slecht voor de gezondheid blijkt maar weer.

Even zonder dollen: Het OV wordt steeds gevaarlijker. Ik durf al niemand meer iets te zeggen of te vragen. Nu moet je al gaan rennen als je iets gevraagd wordt!

17-07-2026 10:58:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.372

OTindex: 98.921



Maar ja. Er zitten altijd rotte appels tussen. En je kent het spreekwoord. Één rotte appel in de mand….. juist. @Spotcatus : ik geloof niet dat het OV gevaarlijk is. En ik heb de laatste dagen veel in de trein gezeten + op station Sloterdijk geweest. Alleen maar vriendelijke mensen.Maar ja. Er zitten altijd rotte appels tussen. En je kent het spreekwoord. Één rotte appel in de mand….. juist.

17-07-2026 11:06:03 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.465

OTindex: 25.855

@Spotcatus : Dit was in de buurt van het station, niet op het station - daar had hij niet mogen roken. Dus dit heeft niks te maken met veiligheid op het OV.

17-07-2026 11:21:12 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 3.458

@BatFish : Het was voor station Sloterdijk... enne, rokers trekken zich meestal niet zo veel aan van wat mag. Als ze hun shot nodig hebben en het zou nergens mogen dan steken ze er toch een op. Mensen hebben tegenwoordig overal schijt aan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.