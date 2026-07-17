Roken is slecht voor de gezondheid blijkt maar weer. Even zonder dollen: Het OV wordt steeds gevaarlijker. Ik durf al niemand meer iets te zeggen of te vragen. Nu moet je al gaan rennen als je iets gevraagd wordt!
@Spotcatus: ik geloof niet dat het OV gevaarlijk is. En ik heb de laatste dagen veel in de trein gezeten + op station Sloterdijk geweest. Alleen maar vriendelijke mensen. Maar ja. Er zitten altijd rotte appels tussen. En je kent het spreekwoord. Één rotte appel in de mand….. juist.
@BatFish: Het was voor station Sloterdijk... enne, rokers trekken zich meestal niet zo veel aan van wat mag. Als ze hun shot nodig hebben en het zou nergens mogen dan steken ze er toch een op. Mensen hebben tegenwoordig overal schijt aan.