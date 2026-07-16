Spullen werden op mysterieuze wijze verplaatst, dan ontdekt man dat vrouw van datingapp bij hem inbreekt

Een Amerikaanse man in het dorpje Fairless Hills (Pennsylvania) merkte al wekenlang dat spullen in zijn huis werden verplaatst, terwijl hij niet thuis was. Het mysterie werd opgelost toen een vrouw die hij via internet had ontmoet voor zijn deur stond met een fles wijn.



Toen de man eind juni midden in de nacht thuiskwam, zag hij opeens dat de vrouw naar hem stond te kijken door zijn glazen schuifdeur. Hij belde onmiddellijk de politie. Die kwam ter plaatse en zag dat de 30-jarige vrouw door een raam probeerde te klimmen.



„Ze had ook een fles wijn bij zich om een avondje met hem door te brengen. Hij was compleet verbijsterd toen hij thuiskwam en haar voor zijn huis zag staan”, aldus de politiechef.



De vrouw en de bewoner van het huis bleken elkaar in januari te hebben ontmoet op datingapp Match. Daarna hadden ze kort een relatie, totdat de man daar een punt achter zette. De vrouw bleek het daar niet mee eens te zijn.



Nadat ze op heterdaad was betrapt bij de inbraak bleek dat het niet de eerste keer was dat ze het huis van de man was binnengedrongen. Dat loste meteen een raadsel op voor de bewoner: hij merkte al weken dat spullen niet op hun plek lagen. De man dacht dat hij doordraaide, totdat hij ontdekte wie erachter zat. Hij zegt dat hij de vrouw nooit zijn adres heeft gegeven.



De politie meldt dat de 30-jarige vrouw op borgtocht is vrijgelaten. Ze wordt aangeklaagd voor stalking, huisvredebreuk en intimidatie.

Reacties

16-07-2026 15:39:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.363

OTindex: 98.898

Door een raam klimmen met een fles wijn? Vreemde manier om iemand te bezoeken. Maar ja, ze was sowieso noch uitgenodigd noch welkom.

Maar had deze man niet door dat hij ramen en deuren uitnodigend openliet?

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