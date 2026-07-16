Vlaamse toerist neemt per ongeluk giftige schorpioen uit Egypte mee naar huis

Een Vlaamse toerist heeft na een reis in Egypte per ongeluk een vijfstreepschorpioen naar huis meegenomen. De 39-jarige vrouw had de giftige schorpioen in een doosje in haar handtas gestopt, nadat ze was gestoken. Ze nam het doosje mee naar het ziekenhuis, waar ze antigif kreeg toegediend.De vrouw vergat het dier vervolgens en ontdekte het doosje in Leuven bij thuiskomst in haar handtas, vertelde ze aan de Vlaamse omroep VRT.De vijfstreepschorpioen is een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De steek van zo'n schorpioen is erg pijnlijk, maar gezonde volwassenen lopen weinig kans om door het gif te overlijden. Voor jonge kinderen, ouderen of mensen met een zwakkere gezondheid zijn de risico's veel groter.In dit geval was het nog een babyschorpioen van nog geen 2 centimeter groot. "Ik voelde wel pijn, maar het was niet erger dan een wespensteek", zegt de vrouw tegen de VRT.Toen ze erachter kwam dat het om een heel gevaarlijke schorpioen ging, belde ze het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Daar wordt de vijfstrepenschorpioen nu tijdelijk opgevangen. Het Natuurhulpcentrum zegt op zoek te zijn naar een gespecialiseerde opvang.