Man na ruim twee uur in vuilniswagen Rotterdam bevrijd, met spoed naar ziekenhuis

In Rotterdam zat een man ruim twee uur lang bekneld in een vuilniswagen. Vermoedelijk lag de persoon te slapen in een vuilniscontainer, die vervolgens in de wagen werd geleegd. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.De brandweer had ruim twee uur nodig om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Hoe oud het slachtoffer is, kan een woordvoerder niet zeggen.Ook over de precieze verwondingen kan de woordvoerder niet zeggen, al heeft ze wel vernomen dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht.Naast de brandweer kwamen ook ambulancemedewerkers helpen bij de bevrijding, om het slachtoffer te behandelen.Er was ook een medewerker van de technische dienst van het vuilnisbedrijf ter plaatse, omdat die persoon meer wist van hoe het voertuig in elkaar zit. Het was namelijk niet meteen duidelijk in welk deel van het voertuig de man vast zat.Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.