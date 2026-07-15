Hoe één fabriek Twente opzadelde met een gifprobleem dat ons nog altijd achtervolgt



Ook nu, bijna tachtig jaar na de originele productie van de giftige stof, bezorgt HCH de gemeente Hengelo nog steeds kopzorgen. HCH stroomt het water van het Twentekanaal in, maar om aan Europese normen te voldoen moeten de waarden drastisch omlaag.



Momenteel liggen twee mogelijke oplossingen op tafel die de gemeente en Rijkswaterstaat miljoenen euro's gaan kosten: een speciale mat op de bodem van het kanaal of een wand in de grond langs het kanaal. Bij beide oplossingen wordt een grote concentratie HCH gefilterd, maar nog steeds niet alles.

Hengelo verwacht in augustus een definitieve maatregel te kiezen.

Het Twentekanaal bij Hengelo is ernstig vervuild met het schadelijke HCH.



Het is een erfenis van net na de oorlog, want deze kwestie begint in 1948. Langs het Twentekanaal staat de fabriek van

Maar niet al het HCH is bruikbaar en dus ontstaat er chemisch afval. Bij elke ton aan lindaan die Stork produceert, ontstaat er maar liefst 8 tot 10 ton onbruikbaar HCH.

De bergen wit poeder blijven vaak liggen op het fabrieksterrein of worden ergens gedumpt. Het effect van de schade van HCH op het milieu wordt ernstig onderschat. Een deel van de afvalberg waait zelfs het terrein af, waardoor het in een nabijgelegen woonwijk terechtkomt.



In 1954 krijgt het terrein nieuwe eigenaren: AkzoNobel, tegenwoordig bekend als Nobian. Er wordt geen lindaan meer gemaakt, maar AkzoNobel zit nog wel met de enorme bergen afval. Het gaat op dat moment om 5500 ton aan HCH-afval.

Een deel van de HCH wordt afgevoerd naar Duitsland of verkocht aan andere bedrijven, maar veel van het afval laat AkzoNobel storten op verschillende locaties in Twente in de omgeving, zonder vergunning. De giftige stof wordt gebruikt als opvulmateriaal.

De Twentse bodem is vanaf dit punt verontreinigd met HCH. Ook het water is verontreinigd, want de HCH komt ook via het grondwater in het Twentekanaal terecht.



De effecten van de HCH in de bodem worden duidelijk bij een boer uit Lemselo. Herman Peterman constateert dat vanaf eind jaren 70 er erg vaak koeien en varkens overlijden in zijn weiland aan de Vriendschapsmeerweg in Oldenzaal.

De vachten hebben doffe plekken en het haar wordt dunner en begint uit te vallen. De beesten hebben grote bulten op hun nek en bij het opensnijden komt er een "ondraaglijke" geur vrij. Kalveren hebben stijve en vergroeide gewrichten. Veel van hen hebben een achterstand in de ontwikkeling of moeten zelfs worden afgemaakt.

Door het drinken van de eigen melk krijgt de familie Peterman last van een irriterende onderhuidse jeuk. Ook de hond van de familie overlijdt in deze periode. Peterman vertelt later in het RTV Oost-programma Het Oversticht dat het kwam door de giftige stof, want "de hond zoop ook een beetje van die melk mee".



Binnen twee jaar verliest de boer zestig koeien en honderdtwintig varkens, wat hem bakken met geld kost. Ook loopt de melkproductie enorm terug. Hij denkt dat zijn dieren zijn vergiftigd, maar dat geloven dorpsgenoten niet.

Peterman heeft een slechte reputatie in de gemeenschap en wordt ervan verdacht een slechte boer te zijn. Ook de gemeente neemt hem in eerste instantie niet serieus en weigert de grond te onderzoeken.

Henk Nijhof, destijds raadslid in Hengelo, zag hoe Peterman geen gehoor vond bij officiële instanties. "Het was een heel normale boer. Toen wij het verhaal hoorden, legden we meteen het verband tussen HCH en de Vriendschapsmeerweg."



Samen met gelijkgestemden richt Nijhof een werkgroep op. Ze doen onderzoek en de resultaten zijn verbijsterend. "Er bleek tot 16 keer te hoge concentraties HCH in de leveren van die koeien te zitten", vertelt hij.

Tonnen van de giftige stof liggen in de bodem en zelfs aan de oppervlakte ligt er nog HCH. De dieren lopen over de giftige grond en worden gevoed met verontreinigd hooi van het weiland. Ook in het geproduceerde vlees en de melk zit HCH, blijkt uit onderzoeken.

Nijhof komt samen met zijn werkgroep met een wetenschappelijk onderbouwd rapport op de proppen, waarmee het gevaar van HCH wordt aangetoond. Ze slagen erin om het gif op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen te krijgen.



Daarna begint een juridische strijd. Eerst moet nog bewezen worden dat de slechte toestand van de dieren is veroorzaakt door de HCH in de bodem. Nijhof: "En er waren nog steeds mensen die zeiden: 'Zo'n klein beetje HCH, zou dat nou kwaad kunnen?' Dus het bleef moeilijk. En het lastigste is de vraag wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze ramp."

Daarnaast is de kwestie ook op financieel gebied zwaar voor Peterman. De bank wil geld zien, maar de melkopbrengst van de koeien die hij nog heeft, is niet genoeg om van te leven.



De boer krijgt steun uit verschillende hoeken. Mensen die met hem sympathiseren, richten een stichting op en doneren geld aan hem. "Toen die stichting kwam, was ik wel echt heel blij daarmee, dat er toch nog hulp was in de wereld", zei hij hier zelf over. Toch moet Peterman uiteindelijk zijn grond verkopen door de hoge schulden.



Maar de 'gifboer', zoals hij veel wordt genoemd door de media, blijft strijden tegen het onrecht. "En daar kun je boven komen, maar dan moet je het zelf wel doen", waren zijn eigen woorden. Pas bij het Europese Hof krijgt hij zijn gelijk. Peterman kreeg geen eerlijk proces in Nederland en de procedures duurden veel te lang, aldus het hof.

Zijn boerderij ligt op een van de 283 zogeheten Heideweg-locaties, verspreid over Twente. Het zijn plekken die uit onderzoek zijn aangewezen als mogelijke locaties waar HCH ligt. Slechts een deel van die plekken is volledig schoongemaakt. Veel van de locaties zijn ingepakt of afgedekt en dus ligt het gif nog steeds onder de bodem.

Het is de nalatenschap van een ramp voor Twente, concludeert Nijhof. "Een ramp die heel veel geld kost en waar nu de gemeenschap voor opdraait, maar waarvan de dader waarschijnlijk nu op het kerkhof ligt." Een giftige erfenis van één fabriek uit Hengelo houdt Twente al decennia lang in z'n greep. De kankerverwekkende stof HCH vervuilt bodem en water, kost de overheid nog altijd miljoenen euro's en heeft diepe sporen achtergelaten. Zo ook bij een boer uit Lemselo, wiens dieren onverwacht dood neervielen.Ook nu, bijna tachtig jaar na de originele productie van de giftige stof, bezorgt HCH de gemeente Hengelo nog steeds kopzorgen. HCH stroomt het water van het Twentekanaal in, maar om aan Europese normen te voldoen moeten de waarden drastisch omlaag.Momenteel liggen twee mogelijke oplossingen op tafel die de gemeente en Rijkswaterstaat miljoenen euro's gaan kosten: een speciale mat op de bodem van het kanaal of een wand in de grond langs het kanaal. Bij beide oplossingen wordt een grote concentratie HCH gefilterd, maar nog steeds niet alles.Hengelo verwacht in augustus een definitieve maatregel te kiezen.Het Twentekanaal bij Hengelo is ernstig vervuild met het schadelijke HCH.Het is een erfenis van net na de oorlog, want deze kwestie begint in 1948. Langs het Twentekanaal staat de fabriek van Stork Chemie . Daar produceert het bedrijf tot 1952 lindaan, een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Lindaan wordt gemaakt met de giftige en kankerverwekkende stof hexachloorcycloohexaan (HCH).Maar niet al het HCH is bruikbaar en dus ontstaat er chemisch afval. Bij elke ton aan lindaan die Stork produceert, ontstaat er maar liefst 8 tot 10 ton onbruikbaar HCH.De bergen wit poeder blijven vaak liggen op het fabrieksterrein of worden ergens gedumpt. Het effect van de schade van HCH op het milieu wordt ernstig onderschat. Een deel van de afvalberg waait zelfs het terrein af, waardoor het in een nabijgelegen woonwijk terechtkomt.In 1954 krijgt het terrein nieuwe eigenaren: AkzoNobel, tegenwoordig bekend als Nobian. Er wordt geen lindaan meer gemaakt, maar AkzoNobel zit nog wel met de enorme bergen afval. Het gaat op dat moment om 5500 ton aan HCH-afval.Een deel van de HCH wordt afgevoerd naar Duitsland of verkocht aan andere bedrijven, maar veel van het afval laat AkzoNobel storten op verschillende locaties in Twente in de omgeving, zonder vergunning. De giftige stof wordt gebruikt als opvulmateriaal.De Twentse bodem is vanaf dit punt verontreinigd met HCH. Ook het water is verontreinigd, want de HCH komt ook via het grondwater in het Twentekanaal terecht.De effecten van de HCH in de bodem worden duidelijk bij een boer uit Lemselo. Herman Peterman constateert dat vanaf eind jaren 70 er erg vaak koeien en varkens overlijden in zijn weiland aan de Vriendschapsmeerweg in Oldenzaal.De vachten hebben doffe plekken en het haar wordt dunner en begint uit te vallen. De beesten hebben grote bulten op hun nek en bij het opensnijden komt er een "ondraaglijke" geur vrij. Kalveren hebben stijve en vergroeide gewrichten. Veel van hen hebben een achterstand in de ontwikkeling of moeten zelfs worden afgemaakt.Door het drinken van de eigen melk krijgt de familie Peterman last van een irriterende onderhuidse jeuk. Ook de hond van de familie overlijdt in deze periode. Peterman vertelt later in het RTV Oost-programma Het Oversticht dat het kwam door de giftige stof, want "de hond zoop ook een beetje van die melk mee".Binnen twee jaar verliest de boer zestig koeien en honderdtwintig varkens, wat hem bakken met geld kost. Ook loopt de melkproductie enorm terug. Hij denkt dat zijn dieren zijn vergiftigd, maar dat geloven dorpsgenoten niet.Peterman heeft een slechte reputatie in de gemeenschap en wordt ervan verdacht een slechte boer te zijn. Ook de gemeente neemt hem in eerste instantie niet serieus en weigert de grond te onderzoeken.Henk Nijhof, destijds raadslid in Hengelo, zag hoe Peterman geen gehoor vond bij officiële instanties. "Het was een heel normale boer. Toen wij het verhaal hoorden, legden we meteen het verband tussen HCH en de Vriendschapsmeerweg."Samen met gelijkgestemden richt Nijhof een werkgroep op. Ze doen onderzoek en de resultaten zijn verbijsterend. "Er bleek tot 16 keer te hoge concentraties HCH in de leveren van die koeien te zitten", vertelt hij.Tonnen van de giftige stof liggen in de bodem en zelfs aan de oppervlakte ligt er nog HCH. De dieren lopen over de giftige grond en worden gevoed met verontreinigd hooi van het weiland. Ook in het geproduceerde vlees en de melk zit HCH, blijkt uit onderzoeken.Nijhof komt samen met zijn werkgroep met een wetenschappelijk onderbouwd rapport op de proppen, waarmee het gevaar van HCH wordt aangetoond. Ze slagen erin om het gif op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen te krijgen.Daarna begint een juridische strijd. Eerst moet nog bewezen worden dat de slechte toestand van de dieren is veroorzaakt door de HCH in de bodem. Nijhof: "En er waren nog steeds mensen die zeiden: 'Zo'n klein beetje HCH, zou dat nou kwaad kunnen?' Dus het bleef moeilijk. En het lastigste is de vraag wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze ramp."Daarnaast is de kwestie ook op financieel gebied zwaar voor Peterman. De bank wil geld zien, maar de melkopbrengst van de koeien die hij nog heeft, is niet genoeg om van te leven.De boer krijgt steun uit verschillende hoeken. Mensen die met hem sympathiseren, richten een stichting op en doneren geld aan hem. "Toen die stichting kwam, was ik wel echt heel blij daarmee, dat er toch nog hulp was in de wereld", zei hij hier zelf over. Toch moet Peterman uiteindelijk zijn grond verkopen door de hoge schulden.Maar de 'gifboer', zoals hij veel wordt genoemd door de media, blijft strijden tegen het onrecht. "En daar kun je boven komen, maar dan moet je het zelf wel doen", waren zijn eigen woorden. Pas bij het Europese Hof krijgt hij zijn gelijk. Peterman kreeg geen eerlijk proces in Nederland en de procedures duurden veel te lang, aldus het hof.Zijn boerderij ligt op een van de 283 zogeheten Heideweg-locaties, verspreid over Twente. Het zijn plekken die uit onderzoek zijn aangewezen als mogelijke locaties waar HCH ligt. Slechts een deel van die plekken is volledig schoongemaakt. Veel van de locaties zijn ingepakt of afgedekt en dus ligt het gif nog steeds onder de bodem.Het is de nalatenschap van een ramp voor Twente, concludeert Nijhof. "Een ramp die heel veel geld kost en waar nu de gemeenschap voor opdraait, maar waarvan de dader waarschijnlijk nu op het kerkhof ligt."

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