Bewoners Heijplaat zijn het zo zat, dat ze zakken dode vliegen ophangen bij afvalverwerker

Het speelt al jaren en jaren maar nog altijd is er geen oplossing voor de vliegenoverlast die bewoners van Heijplaat, Rotterdam ervaren. Rinus en met hem meer bewoners willen dat de plaatselijke afvalverwerker, waar de vliegen vandaan komen de heikele kwestie oplost. En dat deden ze zondag met een bijzondere actie.



De afvalverwerker zegt zich aan regels te houden maar dat blijkt in de praktijk nogal moeilijk aldus Rinus, want de overlast vermindert niet. Hij stond daarom zondag met zakken vol dode vliegen aan de poort van N+P.

Reacties

15-07-2026 13:04:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.351

OTindex: 98.870

Van die dode vliegen hadden ze dus geen last meer?!?

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