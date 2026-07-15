Het beste dorp van Zuidoost-Drenthe? Dat wordt in een zeepkist beslist

Van racewagens tot trekkers: in zelfgebouwde zeepkisten gaan vijf dorpen de strijd met elkaar aan. De zeepkistenrace is onderdeel van het plattelandsevenement Zuidenveld.De omgebouwde skelters en fietsen worden grondig gecontroleerd. "Is die zelfgebouwd? Ja. Hij mag geen aandrijving hebben, dus geen trappers", vertelt Martin Wiggers terwijl hij zijn checklijst afwerkt. "De afmetingen zijn goed en de helmen staan er al in. Daarmee is de veiligheid ook voldoende en is de zeepkist goedgekeurd."Julian Jakobs uit Zweeloo zit trots in zijn zelfgeschilderde trekker. Nu zijn zeepkist is goedgekeurd, gaat hij zo samen met zijn vader de viermeterhoge helling af om zijn dorp te verdedigen. Dat vindt hij niet spannend. "Neh, het is alleen van een helling af, door een bocht heen en tussen balen door racen. Maar die bocht is wel scherp dus je kan wel omvallen."De zeepkistenrace is onderdeel van het Zuidenveld festival. "Dat is een keer in de acht jaar in Odoorn", vertelt organisator Koen Hooiveld. "Maar door corona was het al tien jaar geleden. Het Zuidenveld is een dingspel in Zuidoost-Drenthe bestaand uit acht voormalig gemeentes, van Coevorden naar Odoorn toe." Elk jaar ligt de organisatie in handen van een ander dorp.Het vierdaagse evenement trekt veel bezoekers. "Alles bij elkaar opgeteld ga je makkelijk over de tienduizend mensen heen." Ze kunnen genieten van onder meer een kermis, muziek, praalwagens en verschillende activiteiten.Een belangrijk onderdeel van Zuidenveld is de kernencompetitie. De acht kernen nemen het tegen elkaar op in verschillende onderdelen, zoals een klaverjastoernooi en een praalwagenwedstrijd. Ook worden er punten uitgedeeld tijdens een rundveekeuring, voetbalwedstrijd én de zeepkistenrace.Vijf van de acht kernen racen de helling af en tussen de strooibalen door. Elk team gaat twee keer de baan af. Het team dat als snelst de bel aan de finish luidt, wint. De eerste ronde is Team Odoorn met vijftien seconde het snelst in hun Red Bull racekist. Dat had Mirte Wolf niet verwacht, maar ze is ervan overtuigd dat ze kan winnen.De tweede ronde gaat er hard aan toe. In hun poging om de recordtijd te verbreken vliegt Team Sleen met hun tractor uit de bocht. Team Dalen slaagt er in om vijftien seconde over het circuit te doen, net als Odoorn.Om de winst te bepalen, gaan de teams nog een keer de helling af. Maar ze rijden opnieuw gelijkspel. In de allerlaatste beslissende ronde haalt Team Dalen de finish nét niet en springt de bestuurder uit de auto om de bel te luiden. Het is niet genoeg: Team Odoorn haalt de finish wel en wint daarmee de race.Met de zeepkisten is de strijd nog niet beslist, maar krijgt Odoorn er wel weer acht punten bij. Er staan vandaag nog twee onderdelen op de planning. Dan wordt echt duidelijk wie de prijs mee naar huis neemt.Over de tussenstand wil Leonie Otter-Eising van de kernencompetitie niks zeggen, maar ze hoopt dat Odoorn de thuiswedstrijd wint. "We hebben een nieuwe wisselbokaal. Dat is een grote picknicktafel, gemaakt door een man hier uit Odoorn. Die moet wel in Odoorn blijven."