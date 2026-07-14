Braziliaanse vrouw (62) bevrijd na 55 jaar onbetaald huishoudwerk voor dezelfde familie

Een Braziliaanse vrouw is op 62-jarige leeftijd bevrijd uit een leven van uitbuiting, nadat ze 55 jaar lang onbetaald als huishoudster werkte voor dezelfde familie. Ze leefde geïsoleerd, had geen contact met haar familie en had geen controle over haar eigen leven. De familie ontkent de beschuldigingen.



De vrouw kwam op zevenjarige leeftijd terecht bij het gezin in de noordoostelijke stad Fortaleza, waar ze als inwonende huishoudster ging werken. Eerst werkte ze voor twee gepensioneerden, vervolgens voor een advocaat en een ambtenaar, en ten slotte voor een dierenarts en nog een ambtenaar.



In die periode stond ze om 4.30 uur ’s ochtends op om het ontbijt klaar te maken en de kinderen naar school te brengen. Zelf heeft ze echter nooit leren lezen of schrijven. Ook wist ze, zelfs op 62-jarige leeftijd, niet hoe ze met geld moest omgaan, had ze geen bankrekening en geen vrienden. Ze was ook nog nooit alleen naar het strand geweest, meldt de Spaanse krant El País.



Ze had geen sociale contacten buiten de familie Brasil waarvoor ze werkte en leefde in totaal isolement. Ook had ze geen contact meer met haar eigen familieleden. De autoriteiten proberen die nu op te sporen.



„Ze leefde in een soort gevangenis”, vertelde de openbare aanklager, die gespecialiseerd is in de bestrijding van huishoudelijke slavernij, aan lokale media. „Ze wist niet hoe ze zich in de stad moest verplaatsen, ze was bang voor het geweld buiten. Omdat ze kleding, eten en onderdak kreeg, had ze het gevoel dat ze voor haar werk werd betaald.”



De familie, met de achternaam Brasil, ontkent alle beschuldigingen. „Deze weerspiegelen niet de relatie van samenleven, zorg en genegenheid die in de loop der decennia met de betrokken vrouw is opgebouwd”, aldus een verklaring die via hun advocaat is gedeeld.



Wel heeft het gezin waarvoor de vrouw het meest recent werkte toegezegd haar te voorzien van een volledig gemeubileerd huis ter waarde van 30.000 dollar. Daarnaast betalen ze haar 10.000 euro schadevergoeding.



Volgens nieuwszender G1 wordt de familie ook verdacht van fraude. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij de ongeveer 115 dollar per maand die de huishoudster ontving via Bolsa Família, een belangrijk Braziliaans armoedebestrijdingsprogramma, zelf hebben geïnd. Ook dat ontkent de familie.



Waarom de vrouw niet eerder hulp zocht, komt volgens deskundigen doordat slachtoffers in zulke situaties zich vaak niet bewust zijn van de ernst van het misbruik, omdat de uitbuiting al op een jonge leeftijd begint, schrijft El País.



Ondanks de omstandigheden waarin de huishoudster al 55 jaar leefde, blijft ze voorlopig nog bij de familie Brasil wonen. Dat heeft Luciano Aragão Santos, nationaal coördinator voor de uitroeiing van dwangarbeid, bekendgemaakt. Volgens hem is de reddingsactie complex. Het vereist een ‘oprechte inspanning’ om het slachtoffer opnieuw in de samenleving te integreren, zodat ze een zelfstandig leven kan opbouwen.

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