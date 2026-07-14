Brandweer San Francisco wordt gek van robottaxi's die niet aan de kant gaan

De brandweer van de Amerikaanse stad San Francisco ondervindt veel hinder van zelfrijdende taxi's die niet aan de kant gaan als er een brandweerwagen aankomt. Sommige van die zelfrijdende auto's staan midden op de weg stil als de accu leeg is.



Het probleem is zo groot, dat het stadsbestuur van San Francisco kijkt naar maatregelen tegen de bedrijven die de zelfrijdende taxi's in de stad beheren. Drie jaar geleden kregen zij daar toestemming om de weg op te gaan.



Bij de brandweer zijn meer dan dertig gevallen bekend waarbij de hulpdiensten gehinderd werden door een zelfrijdende taxi. En dat is gevaarlijk, zegt de korpschef van de brandweer tegen de lokale zender ABC7. "We willen dat dit stopt."



In 2023 kwam een zelfrijdende auto van het bedrijf Cruise in botsing met een brandweerwagen. Een van de inzittenden moest naar het ziekenhuis.



Eerder deze maand kwamen meerdere wagens van Waymo met een lege accu te staan, waarna ze weggesleept moesten worden. En als de accu's nog wel voldoende zijn geladen, gaan de auto's niet altijd aan de kant. "Het is al meermaals voorgekomen dat we recht tegenover een Waymo stonden. De auto merkt wel op dat de sirenes aan staan, maar toch stopt ie niet."



De brandweer kan een QR-code scannen op de auto van Waymo om hulp te krijgen. Maar dat werkt volgens de chef niet altijd en kost bovendien extra tijd. Een medewerker van Waymo kan de auto dan op afstand opdracht geven om te verplaatsen.



San Francisco kijkt nu naar de mogelijkheid om boetes op te leggen aan de bedrijven achter de robottaxi's, als die in de weg staan of rijden.

Reacties

14-07-2026 11:34:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.344

OTindex: 98.862

Die boete zal niet een brand blussen of iemand uit een auto redden die te water is gegaan

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