Man wil papegaai Japie stelen uit winkel in Edam, maar die bijt van zich af

"Onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt." Bij een tuincentrum in Edam zijn ze er nog altijd in shock over de poging van een man om papegaai Japie te stelen."Er heeft zich een vervelend incident voorgedaan in onze winkel", staat op de Facebookpagina van tuincentrum ‘t Lokkemientje. "Iets wat wij totaal niet hadden verwacht."Een man liep de winkel in en stond een tijdje bij de papegaaien te kijken. Toen de meeste klanten weg waren, sloeg hij toe. "Meneer opende snel de kooi van Japie en griste hem eruit."De man rende met de vogel naar de uitgang en duwde een medewerker naar de grond. Zij rende achter hem aan en zag dat de man Japie buiten losliet. "Wij vermoeden dat hij hem gebeten heeft, aangezien er bloed op zijn veren zat.""Met Japie gaat het gelukkig goed, al moest hij wel even bijkomen van de schrik", staat in het bericht op Facebook. De medewerker had wel schaafwonden en een bult op het hoofd, maar ze is vooral blij dat Japie weer veilig in zijn kooi zit.Het tuincentrum heeft aangifte gedaan bij de politie. De dader, die is vastgelegd op bewakingsbeeld, is nog voortvluchtig. "Wij hopen dat deze kerel opgepakt wordt. Hoe onze medewerkster is behandeld, is schandalig. Maar ook onze Japie is hardhandig gepakt en meegesleurd."