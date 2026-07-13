En we noemen hem Haaland: honderden baby's in Peru vernoemd naar Noorse spits

'Haaland-mania' lijkt geen grenzen te hebben. De populariteit van de Noorse speler is tijdens het WK voetbal tot grote hoogte gestegen. Zo kregen de afgelopen weken honderden baby's in Peru de voornaam 'Haaland' of 'Erling Haaland'.De populariteit Erling Haaland stijgt tot grote hoogteDat heeft de burgerlijke stand van het land bekendgemaakt. Het is nogal opmerkelijk: waarom juist in Peru? Maar in dit Zuid-Amerikaanse land hebben ze een traditie van het vernoemen van kinderen naar bekende voetballers. "Voetbalsterren zijn een inspiratie voor Peruaanse ouders", zegt Ivan Torres, woordvoerder van de burgerlijke stand in Peru, tegen Panamericana Television.Zo heten bijna 34.000 kinderen Neymar, kregen 3402 baby's de voornaam Messi, maar ook Yamal (1241), Cristiano Ronaldo (1185) en Mbappé (23komen veelvuldig voor.Sinds het begin van het WK worden er dus vooral Haalandjes geboren in Peru. Er zijn nu 468 baby's die Haaland heten en 91 kregen zelfs de naam Erling Haaland. Vooral na zijn twee doelpunten voor Noorwegen tegen Brazilië in de achtste finale groeide het aantal Haalands in Peru. In totaal maakte hij al zeven goals op het WK.De Noorse spits is de afgelopen weken uitgegroeid tot een fenomeen op social media, zoals je in deze video kunt zien:In Peru kunnen ouders hun baby noemen zoals ze zelf willen. Er zijn geen voorwaarden. In Nederland heb je ook veel vrijheid, maar hoef je met de voornaam Haaland bij de burgerlijke stand niet aan te komen: een achternaam als voornaam mag hier namelijk niet, tenzij die al gebruikelijk is als voornaam.Het aantal Haalandjes in Peru zal ongetwijfeld nog toenemen. Vandaag speelt de populaire spits met Noorwegen voor het eerst in de historie in de kwartfinale van het WK. Het duel tegen Engeland begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.