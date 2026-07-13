Drugsdealer dient schadeclaim in omdat het park waar hij dealt is afgesloten

In het Boudewijnpark in Ronse (B) heeft zich een bizar incident afgespeeld. Tijdens de opbouw van het afterworkevenement L’heure de l’apéro eiste een drugsdealer een "schadevergoeding" van de organisatie. Omdat het park werd afgezet voor het feest, kon hij die avond namelijk geen drugs verkopen. Organisator en gemeenteraadslid Aaron Demeulemeester reageerde verbijsterd. De dealer claimde ongegeneerd dat het park "van hem" was en dat hij door het evenement inkomsten misliep. Demeulemeester stuurde de man direct weg, maar schrok enorm van de brutaliteit.



Het incident staat helaas niet op zichzelf. Demeulemeester kaartte de situatie aan in de gemeenteraad en sprak van een groeiend gevoel van straffeloosheid. Lokale dealers opereren steeds vaker op klaarlichte dag en verkopen hun waren zelfs in het bijzijn van jonge kinderen en baby's. De criminaliteit is bovendien sterk geprofessionaliseerd. Via Snapchat delen dealers hun "openingsuren" en het actuele aanbod in zowel het Nederlands als het Frans. Kopers stoppen kort met de auto of komen snel op een step langs om hun bestelling op te halen.



Demeulemeester waarschuwt dat dealers de straten niet mogen overnemen en eist een hardere aanpak van het probleem. Burgemeester Ignace Michaux erkent de ernst van de situatie inmiddels en heeft extra politie-inzet in en rond het Boudewijnpark aangekondigd.

Reacties

13-07-2026 16:13:20 Nitropino

Lid

WMRindex: 26

OTindex: 0

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Laatste edit 13-07-2026 16:16 Wat aardig van die burgemeester dat hij netjes bij de dealer heeft aangekondigd wanneer die extra politie-inzet plaatsvindt. (of lees ik het nu verkeerd?).

13-07-2026 16:18:37 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 980

OTindex: 3.335

Echt schaamteloos! Alsof ze het recht hebben om te dealen!

13-07-2026 16:41:28 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.353

OTindex: 59.540

@Spotcatus : Inderdaad schaamteloos en als het dat niet is, is die drugsdealer heel erg naïef.

13-07-2026 16:50:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.459

OTindex: 25.838

Het is wel lef hebben!

13-07-2026 17:00:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.242

OTindex: 28.939

Er wordt tegenwoordig zóveel gedoogd dat dit er ook nog wel bij kan.

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