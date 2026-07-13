Drugsdealer dient schadeclaim in omdat het park waar hij dealt is afgesloten
In het Boudewijnpark in Ronse (B) heeft zich een bizar incident afgespeeld. Tijdens de opbouw van het afterworkevenement L’heure de l’apéro eiste een drugsdealer een "schadevergoeding" van de organisatie. Omdat het park werd afgezet voor het feest, kon hij die avond namelijk geen drugs verkopen. Organisator en gemeenteraadslid Aaron Demeulemeester reageerde verbijsterd. De dealer claimde ongegeneerd dat het park "van hem" was en dat hij door het evenement inkomsten misliep. Demeulemeester stuurde de man direct weg, maar schrok enorm van de brutaliteit.
Het incident staat helaas niet op zichzelf. Demeulemeester kaartte de situatie aan in de gemeenteraad en sprak van een groeiend gevoel van straffeloosheid. Lokale dealers opereren steeds vaker op klaarlichte dag en verkopen hun waren zelfs in het bijzijn van jonge kinderen en baby's. De criminaliteit is bovendien sterk geprofessionaliseerd. Via Snapchat delen dealers hun "openingsuren" en het actuele aanbod in zowel het Nederlands als het Frans. Kopers stoppen kort met de auto of komen snel op een step langs om hun bestelling op te halen.
Demeulemeester waarschuwt dat dealers de straten niet mogen overnemen en eist een hardere aanpak van het probleem. Burgemeester Ignace Michaux erkent de ernst van de situatie inmiddels en heeft extra politie-inzet in en rond het Boudewijnpark aangekondigd.