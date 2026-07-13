Zelfs de traumahelikopter komt eraan, maar bestuurder blijkt na ongeluk rustig te ontbijten in auto

Een automobilist is op de vroege zaterdagochtend hard tegen een stoeprand aangereden in Tilburg. Op de Ringbaan-West stond zijn auto daarom stil met twee lekke banden. Hulpdiensten rukten groots uit, maar de bestuurder zelf bleek zich weinig zorgen te maken.Toen een voorbijganger de auto rond 05.30 uur op een afslag van de Ringbaan-West stil zag staan, werd 112 gebeld. De getuige dacht dat de bestuurder onwel was geworden, omdat hij niet reageerde. Zelfs een traumahelikopter werd opgeroepen.Ook de politie, brandweer en een ambulance waren met spoed onderweg. Omdat het ongeluk vlak bij het politiebureau was gebeurd, waren er al snel agenten aanwezig. Zij troffen echter een heel andere situatie aan dan ze hadden verwacht.In de auto bleek de bestuurder rustig een maaltijd te eten. De man bleek na onderzoek in de ambulance verder niks te mankeren. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en de traumahelikopter werd afgebeld.Wel lag een deel van de voorbumper van de auto op de Ringbaan-West. Hoe de automobilist de stoeprand langs de weg kon raken, is niet duidelijk. Zijn auto kon niet verder rijden en werd van de afslag getakeld door een bergingsbedrijf.