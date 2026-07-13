Automobilisten hebben vrijdagmiddag een haperende slagboom op de Ketelbrug zelf losgeschroefd nadat een technische storing voor een lange file zorgde.
Rond 15:00 uur ontstond een storing aan de slagboom op de Ketelbrug, waarna Rijkswaterstaat een monteur naar de locatie stuurde. Nog voordat deze arriveerde, besloten enkele weggebruikers de slagboom zelf los te schroeven. Volgens de politie is dat niet de juiste oplossing. “Als je het niet eens bent met een storing, is de boel vernielen natuurlijk niet de oplossing”, liet de politie weten via sociale media.
De losgeschroefde slagboom werd volgens Rijkswaterstaat netjes naast de weg gelegd. Foto
Vrijdagavond wordt geprobeerd de slagboom terug te plaatsen, waarvoor een deel van de weg tijdelijk wordt afgesloten. Zaterdagochtend wordt tijdens de eerste brugopening gecontroleerd of de installatie weer goed functioneert. Tijdens de storing liep de file op tot ongeveer acht kilometer, met een vertraging van zo’n dertig minuten.
aan.