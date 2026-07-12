Hoe een vergeten pinnetje ervoor zorgde dat een Boeing door het landingsgestel zakte in Frankfurt

Een vliegtuig van Lufthansa knalde in juni met de neus naar beneden neer bij de gate in Frankfurt. Daarbij raakten 23 mensen gewond. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat technici een klein foutje met grote gevolgen hebben gemaakt: een pin die het landingsgestel moest tegenhouden, lag nog in de gereedschapskist.Het was een opmerkelijk beeld: een Boeing 787-9 van Lufthansa zakte begin vorige maand ogenschijnlijk uit het niets door het voorste landingsgestel. Uit een eerste onderzoek van het Duitse federale bureau voor vliegtuigongevallenonderzoek (BFU) blijkt nu dat er een menselijke fout aan het ongeluk voorafging.Op het moment van het incident waren twee technici in de cockpit van de Dreamliner bezig om een eerdere foutmelding van het landingsgestel te verhelpen, zo meldt de BFU in een tussentijds rapport.Om het systeem te testen, moesten de technici volgens de richtlijnen van fabrikant Boeing de hendel van het landingsgestel in de positie ‘up’ (omhoog) zetten. Direct nadat dit gebeurde, klapte het neuswiel in.Uit het onderzoek blijkt dat de technici een heel belangrijke stap over het hoofd hebben gezien. Voordat de hendel in de cockpit mocht worden bewogen, moest er een fysieke borgpen in het landingsgestel worden geplaatst. Deze pin blokkeert het mechanisme, waardoor het wiel nooit per ongeluk kan inklappen zolang het vliegtuig op de grond staat.Hoewel de pinnen bij de achterste landingsgestellen wel zoals voorgeschreven waren gemonteerd, bleek dit bij het neuswiel niet het geval. Onderzoekers vonden de pin na het ongeluk terug in een gereedschapskist in een ruimte onder de cockpit.Er waren geen passagiers aan boord van het vliegtuig toen het neerkwam op de grond; wel waren het cabinepersoneel en het schoonmaakteam aanwezig. Door de harde klap raakten 21 mensen lichtgewond en liepen twee anderen zwaar letsel op.Zowel de neus als de motoren van de Dreamliner liepen fikse schade op. Het toestel is na het incident met behulp van enorme luchtkussens rechtgezet en naar een hangar gesleept voor reparaties.