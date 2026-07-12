Zorgbestuurder moet miljoen euro terugbetalen na onbehoorlijk bestuur en zorgfraude

De zorgbestuurder van het failliet verklaarde InCtrl-Zorgnetwerk is door de curator persoonlijk aansprakelijk gesteld. De 33-jarige vrouw moet 1 miljoen euro terugbetalen aan gemeenten en heeft een bestuursverbod van 5 jaar opgelegd gekregen. Dit meldt Omroep Gelderland.



InCtrl-Zorgnetwerk leverde sinds 2022 in acht gemeenten op de Veluwe zorg voor kinderen en volwassenen met complexe problemen. Twee jaar geleden stopten de gemeenten de samenwerking met de organisatie omdat het bedrijf foutieve declaraties zou hebben verstuurd. Daarin declareerde InCtrl meer zorguren dan daadwerkelijk geleverd waren.



InCtrl ging vervolgens bankroet. De curator oordeelt nu dat het handelen van de bestuurder hieraan ten grondslag ligt. Uit navraag blijkt namelijk dat zij onvoldoende kon laten zien welke zorg daadwerkelijk geleverd was. Daarom is er volgens de curator sprake van onbehoorlijk bestuur. Zij stelde tijdens de zitting echter dat er nooit sprake is geweest van opzet. “Ik weet niet hoe ik me daar tegen moet verdedigen. De zorg die is gedeclareerd, is altijd verleend. Achteraf gezien begrepen we de systemen niet goed genoeg.”



Na enig gesteggel over een weer tussen de advocaat van de gemeente en de advocaat van de gedaagde, oordeelt de rechtbank dat de vrouw de organisatie inderdaad onbehoorlijk heeft bestuurd en dat InCtrl als gevolg daarvan bankroet is gegaan. Ze moet 1 miljoen euro aan schulden terugbetalen en daar komt in de toekomst mogelijk nog 700.000 euro bij als de gemeente Arnhem die claim opvolgt. Ook mag ze vijf jaar lang geen bestuursfuncties meer bekleden.

Reacties

12-07-2026 10:28:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.326

OTindex: 98.839

Hoe komt iemand aan 1.700.000€?

12-07-2026 10:45:43 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.153

OTindex: 1.187



En over 5 jaar mag ze gewoon weer een zorg buro opstarten. En dan krijgt ze weer miljoenen voor haar clienten.

Iedereen kan een zorg buro beginnen. @allone , veel daarvan is in eigen zak gestoken vermoed ik.En over 5 jaar mag ze gewoon weer een zorg buro opstarten. En dan krijgt ze weer miljoenen voor haar clienten.Iedereen kan een zorg buro beginnen.

12-07-2026 11:12:18 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 4.080

OTindex: 64

@allone : Echt niet door heel hard te werken.

12-07-2026 11:17:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.326

OTindex: 98.839





: Ik denk niet dat ze miljoenen op haar bankrekening heeft

Foutieve declaraties betekent niet noodzakelijk dat ze een gewiekste crimineel is



Laatste edit 12-07-2026 11:17 @Heusdenaar : bank beroven? 😉 @Buick : Ik denk niet dat ze miljoenen op haar bankrekening heeftFoutieve declaraties betekent niet noodzakelijk dat ze een gewiekste crimineel is

12-07-2026 12:31:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.223

OTindex: 28.938

@allone : Het feit alleen al dat ze tegen de lamp is gelopen geeft aan dat ze niet gewiekst is.

12-07-2026 12:38:20 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.153

OTindex: 1.187

Wat ik gelezen heb, voor dat het voor de rechter was, het bedrijf stond op naam van de vrouw en haar zoon leidde het bedrijf.

Het bedrijf lag al stil en toch verdween er nog steeds geld. Volgens de curator die dat moest onderzoeken.

Haar mn heeft ook een zorgburo, maar daar zijn geen problemen mee en hebben ook niet met elkaar te maken.



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