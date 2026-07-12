De bussen rijden volgens vakantierooster, ook al zijn de scholen nog open in de Achterhoek

Terwijl de zomervakantie in de Achterhoek nog niet eens is begonnen, rijdt RRReis sinds 3 juli al volgens de vakantiedienstregeling. Minder bussen dus. En daar zijn scholieren de dupe van. „Ik moet nu de eerste bus van 6.49 uur pakken om om half 9 op school te zijn.”



Voor veel reizigers betekent de aangepaste dienstregeling vooral: langer onderweg. Zeker voor scholieren die nog gewoon naar school moeten. Een scholier uit Eibergen trekt aan de bel nadat de reis naar school plots flink langer duurt.



‘De rit van Eibergen naar Lichtenvoorde duurt nu een uur’, schrijft de scholier in een mail naar deze krant. ‘Met de auto is dat een kwartier. Maar ik moet door naar Doetinchem. Daardoor ben ik nu dik een uur per dag extra kwijt.’ Ook de bus naar Enschede rijdt nu eens in het half uur in plaats van elk kwartier.



Waar een reis van zo’n 30 kilometer eerder ongeveer een uur duurde, loopt dat nu op tot anderhalf uur. Dat is niet veel sneller dan als je met de fiets van Eibergen naar Doetinchem gaat.



De frustratie zit diep. Want waarom gaat de vakantiedienstregeling al in terwijl scholen in de regio nog twee weken doorgaan?



Volgens vervoerder Arriva, die onder de naam RRReis rijdt in de Achterhoek, is de keuze bewust gemaakt. Het bedrijf laat weten dat de zomerdienstregeling jaarlijks begin juli ingaat op basis van reizigerscijfers.



„Uit actuele reizigersgegevens blijkt dat het aantal reizigers in deze periode fors afneemt”, zegt een woordvoerder. „Daarom passen we de dienstregeling hier jaarlijks op aan.”



Dat betekent overigens niet dat lijnen verdwijnen. „Alle lijnen blijven rijden, maar wel minder vaak”, aldus Arriva.



Dat er minder reizigers zijn is leuk op papier, maar de mensen die er nog gebruik van maken zijn wel de dupe. Vooral in de Achterhoek, waar afstanden groot zijn en alternatieven beperkt.



Ook de jongerenraad in Berkelland is kritisch. „Wij begrijpen niet waarom de bussen nu al een vakantieschema hebben. Wij moeten gewoon nog naar school”, aldus de voorzitter Precilla Kersten.



Voorlopig verandert er weinig

Arriva zegt de klachten serieus te nemen. „We hebben hierover enkele reacties ontvangen en nemen deze signalen mee in de evaluatie van onze dienstverlening.” Samen met de provincie Gelderland wordt bekeken ‘hoe het aanbod het beste kan aansluiten bij de reisvraag.’



De provincie Gelderland sluit zich aan bij de reactie van Arriva. „Uiteraard begrijpen we dat dit vervelend kan zijn, maar de lijnen blijven deze periode allemaal rijden, alleen minder vaak”, laat een woordvoerder weten.



Voor scholieren die nog naar school moeten verandert er voorlopig dus weinig. Zij staan de komende tijd gewoon extra vroeg bij de bushalte.

Reacties

12-07-2026 10:12:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.326

OTindex: 98.839



In Duitsland rijden er nog altijd speciale schoolbussen om leerlingen op te halen.



30 km om naar school te gaan



Laatste edit 12-07-2026 10:13 Het zou idd niet onlogisch zijn om te kijken wanneer de schoolvakanties beginnen.In Duitsland rijden er nog altijd speciale schoolbussen om leerlingen op te halen.30 km om naar school te gaan

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