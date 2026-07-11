Hond doodt Duits meisje (4) tijdens het spelen, rol moeder en kennis onderzocht

Een meisje van 4 is door de hond uit haar gezin doodgebeten. Het ongeluk gebeurde in Drosa, een plaats in deelstaat Saksen-Anhalt in het oosten van Duitsland.



Volgens de politie speelde het meisje met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse staffordshireterriër, een hondenras dat bekendstaat om zijn gespierde bouw.



Aanwezigen hebben geprobeerd de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar zij konden niet voorkomen dat de kleuter ernstige verwondingen opliep. Een toegesnelde arts heeft ter plekke haar dood vastgesteld.



De hond is naar een dierenasiel gebracht. Wat er met het dier gaat gebeuren heeft de politie niet bekendgemaakt.



De politie is een onderzoek begonnen naar de rol van de 32-jarige moeder van het meisje en een 30-jarige kennis. De vraag is of zij de aanval hadden kunnen voorkomen.



De burgemeester van Östernienburger Land, waar Drosa onder valt, zei tegen een regionale omroep dat de hond van het gezin al eens eerder bij een bijtincident betrokken was, maar dat het dier de 'temperamentstest' daarna had doorstaan.

Reacties

11-07-2026 16:07:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.314

OTindex: 98.839

Wat valt er nog te onderzoeken?

Die moeder zal hiermee moeten leven.



11-07-2026 16:52:49 NuxVomica

Actief lid

WMRindex: 67

OTindex: 30

Natuurlijk had moeder dit drama kunnen voorkomen. Laat noooooiiiit een kind en een hond samen zonder toezicht.

Maar dat wist zij nog niet, nu wel.....

11-07-2026 17:40:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.215

OTindex: 28.937



Quote:

Aanwezigen hebben geprobeerd de hond en het meisje uit elkaar te halen, @NuxVomica : Je hebt gelijk, maar in dit geval wás er toezicht:

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