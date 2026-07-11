Verbodsbord bij naaktstrand verwart recreanten en handhavers, bord is aangepast





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Een woordvoerder van de provincie en ook de gemeente Breda verduidelijken nu dat er nooit is gehandhaafd op topless zonnen. Het pictogram was puur bedoeld om volledige naaktrecreatie op dit deel van het strand te verbieden. De provincie benadrukt dat topless zonnen niet onder naaktrecreatie valt. Daarnaast was de vrouwelijke figuur op het bord puur symbolisch bedoeld en was het dus geen specifieke regel voor vrouwen alleen. Wie wel volledig naakt wil zonnen of recreëren, kan terecht op het officiële naturistenstrand dat iets noordelijker ligt. Topless zonnen bij de Galderse Meren in Breda is gewoon toegestaan. Omdat een pictogram op het informatiebord voor verwarring zorgde, past de provincie Noord-Brabant dit bord nu aan.Het oude bord toonde een naakte vrouw met een rode cirkel eromheen. Dit beeld bleek de afgelopen tijd erg onduidelijk voor zowel badgasten als handhavers. Veel mensen dachten namelijk dat de afbeelding een verbod op topless zonnen betekende. Handhavers spraken vorig jaar zelfs een vrouw aan die topless lag te zonnen, waarna zij klaagde bij Omroep Brabant. De SP stelde vervolgens raadsvragen over de situatie aan de gemeente Breda, omdat handhavers het vage plaatje gebruikten als basis voor hun waarschuwing.Een woordvoerder van de provincie en ook de gemeente Breda verduidelijken nu dat er nooit is gehandhaafd op topless zonnen. Het pictogram was puur bedoeld om volledige naaktrecreatie op dit deel van het strand te verbieden. De provincie benadrukt dat topless zonnen niet onder naaktrecreatie valt. Daarnaast was de vrouwelijke figuur op het bord puur symbolisch bedoeld en was het dus geen specifieke regel voor vrouwen alleen. Wie wel volledig naakt wil zonnen of recreëren, kan terecht op het officiële naturistenstrand dat iets noordelijker ligt.

Reacties

11-07-2026 08:41:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.314

OTindex: 98.839

Hoe zie je dat de vrouw op het bord naakt is? Alles is zwart.

11-07-2026 08:50:15 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.348

OTindex: 59.524

@allone : Je toont weer een nieuw misverstand aan: Geldt het verbod alleen voor zwarte vrouwen?

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