Waar Maar Raar
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Emmo
10-07-26 - ©
De Telegraaf
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Reacties
10-07-2026 12:59:04
Emmo
Stamgast
WMRindex: 73.191
OTindex: 28.935
't Heeft even geduurd, maar blijkbaar is het kwartje gevallen. Nu de rest van Rusland nog.
10-07-2026 13:48:04
BatFish
Oudgediende
WMRindex: 8.455
OTindex: 25.827
@Emmo
: Kan nog effe duren vrees ik.
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