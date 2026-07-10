Achterkleinzoon Sovjet-leider Brezjnev ontdekt aan front in Oekraïne: er is helemaal geen dreiging van nazi’s

Leonid Brezjnev was ruim achttien jaar leider van de Sovjet-Unie. Als bedenker van de beruchte Brezjnev-doctrine gaf hij Moskou het politieke excuus o

Reacties

10-07-2026 12:59:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.191

OTindex: 28.935

't Heeft even geduurd, maar blijkbaar is het kwartje gevallen. Nu de rest van Rusland nog.

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