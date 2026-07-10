Vrouwen op sociale media claimen dat ze serieuze verwondingen op hebben gelopen door extreem wijde ’struikelbroek’
Een nogal ’wijde pantalon’ van de Spaanse modeketen Zara levert op sociale media veel klachten op van klanten die flink gewond zijn geraakt doordalees verder bij De Telegraaf »Gerelateerde artikelen
Liepen ze niet op hoge hakken. Dan kan je flink vallen!
Dat is toch logisch. En ik snap niet dat ze anderen de schuld geven van iets wat ze zelf doen.
Ze hebt die boks zélf besteld en an'etrokken. Moeten ze niet mauwen als ze over hun eigen benen struikelen.
Sja, eigenschuld - moet je maar niet dit soort spul kopen waarvan iedereen onmiddellijk het risico kan inzien.
Je koopt zelf zo’n broek en bepaalt zelf hoe je hem draagt. Een zoom laten leggen of de broek anders dragen was ook een optie geweest. Om dan de ontwerper aansprakelijk te stellen voor een struikelpartij vind ik nogal ver gaan.
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