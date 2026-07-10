Vrouwen op sociale media claimen dat ze serieuze verwondingen op hebben gelopen door extreem wijde ’struikelbroek’

Een nogal ’wijde pantalon’ van de Spaanse modeketen Zara levert op sociale media veel klachten op van klanten die flink gewond zijn geraakt doorda

Reacties

10-07-2026 10:17:43 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 961

OTindex: 3.274

Liepen ze niet op hoge hakken. Dan kan je flink vallen!

10-07-2026 10:26:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.298

OTindex: 98.832

Dat is toch logisch. En ik snap niet dat ze anderen de schuld geven van iets wat ze zelf doen.

10-07-2026 10:49:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.191

OTindex: 28.935

Ze hebt die boks zélf besteld en an'etrokken. Moeten ze niet mauwen als ze over hun eigen benen struikelen.

10-07-2026 13:47:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.455

OTindex: 25.827

Sja, eigenschuld - moet je maar niet dit soort spul kopen waarvan iedereen onmiddellijk het risico kan inzien.

10-07-2026 14:00:47 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.317

OTindex: 3.193

Je koopt zelf zo’n broek en bepaalt zelf hoe je hem draagt. Een zoom laten leggen of de broek anders dragen was ook een optie geweest. Om dan de ontwerper aansprakelijk te stellen voor een struikelpartij vind ik nogal ver gaan.



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