Liefhebbers van zon, warmte en zo min mogelijk kleding kunnen het Italiaanse vissersdorp Varenna maar beter mijden. De autoriteiten van het plaatsje, gelegen aan het Comomeer
, zijn het zat dat in de zomermaanden hordes toeristen met blote bovenlijven of in bikini door de nauwe steegjes van het dorp paraderen. Zij riskeren voortaan een boete die kan oplopen tot 200 euro.
Mauro Manzoni, de burgemeester van Varenna, geeft aan lokale media toe dat het een vergaande maatregel is om toeristen te bekeuren, maar ook dat het dorpsbestuur niet anders kon. "Varenna is een prachtig dorp en we zijn er trots op jaarlijks honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld te mogen verwelkomen. Maar de levenskwaliteit van onze inwoners mag niet worden opgeofferd aan het massatoerisme."
De burgemeester liep al langer rond met plannen om de vrijheid van toeristen in Varenna in te perken. Er wonen slechts zo'n 650 mensen in het eeuwenoude dorp, dat veelal bestaat uit vrolijk gekleurde huisjes die dicht op elkaar staan. Zij begonnen zich steeds meer te storen aan toeristen die vanwege de hitte halfnaakt door het dorp liepen.
Een winkeleigenaar zegt tegen een lokale krant maar wat blij te zijn met de nieuwe regels, die nu een paar dagen van kracht zijn. "Op het strand kun je doen wat je wilt, maar als je rondloopt en winkels, restaurants, kerken of het plein bezoekt, moet je je fatsoenlijk kleden." Een ander voegt daaraan toe: "Het werd tijd; het is een verstandige maatregel. Het belangrijkste is dat deze ook wordt gehandhaafd."
Toeristen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden, krijgen een boete van 50 tot 200 euro. Het is niet de enige maatregel die genomen is: tourgroepen mogen voortaan niet groter zijn dan 25 personen en zij mogen de smalle steegjes in het dorp niet meer blokkeren. Het gebruik van speakers is voor tourgidsen ook verboden. Het moet de rust in het dorpje terugbrengen, aldus Manzoni.
aan.