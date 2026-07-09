Duitse startup wil eerste commerciële kernfusiereactor van Europa bouwen, Google investeert

De Duitse start-up Proxima Fusion heeft een investeringsronde van 411 miljoen euro afgerond. Dat maakte het bedrijf, dat de eerste commerciële kernfusiereactor op Europese bodem wil bouwen, bekend. Onder andere Google investeert in het bedrijf dat met een waardering van 2,4 miljard euro het waardevolste kernfusiebedrijf van Europa is.



Proxima ontwikkelt 'stellarator' ­technologie, waarbij met hete plasma en magneten energie opgewekt wordt. Deze vorm van kernfusie wordt nog niet commercieel ingezet. Een demonstratiereactor, een voorloper van een commerciële energiecentrale, moet over een aantal jaar gereed zijn. De commerciële energiecentrale staat gepland voor later in de jaren 30, aldus het bedrijf. De technologie verschilt van de huidige techniek die wordt gebruikt in kerncentrales, die van kernsplijting.



De financiering helpt het bedrijf bij het uitbreiden van de productie van hogetemperatuurgeleidende kabels en magneten, evenals bij het ontwikkelen van de productiesystemen die nodig zijn voor de reactoren. Ook gaat het bedrijf meer personeel aannemen.



Een van de investeerders in het bedrijf is techgigant Google. Het bedrijf heeft interesse in kernfusie als potentiële bron van overvloedige, koolstofvrije en betrouwbare energie op de lange termijn. Eerder investeerde Google al in het Amerikaanse Commonwealth Fusion Systems. Het bedrijf wees toen op de uitdagingen die de ontwikkeling van de technologie met zich meebrengt.



Proxima Fusion zet stevig in op de versnelling van fusie-energie en ziet zichzelf als een van de koplopers in de sector. Volgens topman Francesco Sciortino heeft het bedrijf bewezen sneller vooruitgang te kunnen boeken dan lange tijd voor mogelijk werd gehouden.



De in 2023 opgerichte Duitse start-up telt inmiddels zo'n 200 medewerkers en heeft in minder dan drie jaar meer dan 650 miljoen euro aan financiering opgehaald, waarvan 95 miljoen euro via overheidssubsidies. Met steun van de Vrijstaat Beieren wil Proxima in Garching de demonstratiereactor bouwen. Daarnaast bouwt het bedrijf in Gundremmingen een fabriek voor de productie van grote magneten met een diameter van vijf meter

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