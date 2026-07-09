In het centrum van New York is de omgeving van een flatgebouw ontruimd omdat het dreigt in te storten. Bouwvakkers meldden vanmorgen problemen met de constructie.
Volgens de bouwvakkers zijn twee stalen draagkolommen van het gebouw verbogen. Er is beton losgekomen, glas uit de sponningen gesprongen en enkele van de hogere verdiepingen zakken door.
Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van farmaceut Pfizer. Foto
Dat wordt sinds 2024 omgebouwd tot woonruimtes. In totaal moeten er 1600 appartementen komen. Het gebouw van 38 verdiepingen, op loopafstand van Times Square, stamt uit 1961.
Vanwege de zorgen over de constructie zijn enkele naastgelegen panden ontruimd, waaronder een hotel en een school met 400 leerlingen. Ook wordt het verkeer sinds de ochtendspits in een ruime omtrek omgeleid.
Ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De bouwvakkers die de vervormingen ontdekten konden veilig het gebouw verlaten. De brandweer bekijkt momenteel wat de opties zijn. Ook burgemeester Mamdani laat zich op de hoogte houden over de situatie.
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