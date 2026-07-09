Bankmanager stopt speelgoedbiljetten met dierenplaatjes in plaats van echt geld in de kluis

Bij een filiaal van de Zuid-Koreaanse bank Saemaul Geumgo in Gyeongju heeft zich een opmerkelijk fraudegeval voorgedaan. Een filiaalmanager heeft begin dit jaar misbruik gemaakt van zijn exclusieve kluistoegang om circa 70 miljoen won (ruim 40.000 euro) te ontvreemden. Hij camoufleerde het tekort door speelgoedbiljetten met dierenafbeeldingen in de kluis te plaatsen. De fraude werd na enkele weken ontdekt na signalen van collega's over het verdachte gedrag van de manager. Een interne audit bevestigde de aanwezigheid van het speelgoedgeld, waarna de betrokkene direct schuld bekende. De manager is inmiddels ontslagen. De bank heeft besloten geen juridische stappen te ondernemen, aangezien de financiële schade volledig is gecompenseerd en de zaak intern is afgehandeld.

Reacties

09-07-2026 08:12:07 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 954

OTindex: 3.228

Hoezo mag zo'n zaak intern worden afgehandeld? Is dit geen misdrijf in Korea?

09-07-2026 08:58:12 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.149

OTindex: 1.187

@Spotcatus , ik dacht ergens gelezen te hebben dat hij alles heeft terugbetaald dus er is geen schade.

09-07-2026 09:46:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.293

OTindex: 98.797



En dat valt niet op

Die man is duidelijk niet helder in zijn hoofd. Hoe heeft hij het tot manager geschopt?



Laatste edit 09-07-2026 09:47 SpeelgoedbiljettenEn dat valt niet opDie man is duidelijk niet helder in zijn hoofd. Hoe heeft hij het tot manager geschopt?

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