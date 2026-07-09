Bankmanager stopt speelgoedbiljetten met dierenplaatjes in plaats van echt geld in de kluis
Bij een filiaal van de Zuid-Koreaanse bank Saemaul Geumgo in Gyeongju heeft zich een opmerkelijk fraudegeval voorgedaan. Een filiaalmanager heeft begin dit jaar misbruik gemaakt van zijn exclusieve kluistoegang om circa 70 miljoen won (ruim 40.000 euro) te ontvreemden. Hij camoufleerde het tekort door speelgoedbiljetten met dierenafbeeldingen in de kluis te plaatsen. De fraude werd na enkele weken ontdekt na signalen van collega's over het verdachte gedrag van de manager. Een interne audit bevestigde de aanwezigheid van het speelgoedgeld, waarna de betrokkene direct schuld bekende. De manager is inmiddels ontslagen. De bank heeft besloten geen juridische stappen te ondernemen, aangezien de financiële schade volledig is gecompenseerd en de zaak intern is afgehandeld.