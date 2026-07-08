Van Hengelo naar China op de fiets: Benjamin doet het zonder enige ervaring

Van een scherm achter de computer naar duizenden kilometers op de fiets: De 28-jarige Benjamin Bolks uit Hengelo is bezig met een ambitieuze klus. Zonder fietservaring is hij in zijn eentje onderweg naar China. Dagelijks deelt hij de lusten én de lasten met duizenden volgers op sociale media.Benjamin heeft al langer een interesse in het Aziatische land. "Ik zag op een dag een video van een Italiaan die van Amsterdam naar China ging fietsen. Dat inspireerde mij eigenlijk om het ook te gaan doen."Eén probleem: de Hengeloër is nou niet bepaald een fietser. "Ik ben echt van de computer op de fiets gestapt." Zijn familie verklaarde hem voor gek. "Maar ik dacht: 'Ik ben een Nederlander. Nederlanders fietsen nou eenmaal, dus dat lukt mij ook wel.'"En met die gedachte vertrok hij twee maanden geleden uit Twente. Gemiddeld fietst hij zeventig kilometer per dag. "Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik na dertig of veertig kilometer het eigenlijk al wel gezien heb. Dan stop ik er gewoon mee." In totaal heeft Benjamin inmiddels ruim vijfduizend kilometer afgelegd.Wat de dag brengt, is dus altijd een verrassing. "Ik had een aantal grote richtlijnen in mijn hoofd toen ik vertrok van huis. Ik wist wel dat ik sowieso langs de grotere steden wilde gaan, voornamelijk omdat de hostels daar gewoon een heel stuk goedkoper zijn." Maar vaak is het ook zo dat Benjamin gewoon ergens een tent neerzet wanneer het begint te schemeren."Ik probeer mezelf uit te dagen, dingen over mezelf te leren en nieuwe delen van de wereld te zien", somt Benjamin zijn doelen voor deze reis op. Een uitdaging is het zeker. Zo raakte zijn water op in een woestijn in Kazachstan, vroor zijn remschijf een keertje vast en moest de Hengeloër slechte weeromstandigheden trotseren.Ook voor de fiets is het een enorme beproeving. In Tbilisi verving hij enkele onderdelen. "Op dit moment fietst hij weer zo goed als nieuw, dus hopelijk houdt hij het nu vol tot het einde. Maar mijn achterband heb ik al twee keer lek gereden."Terugdenkend aan de reis tot nu toe, blijft een dag in Turkije hem het meeste bij. "Ik had al heel veel pech met het weer en er was veel regen. Ik kwam toen op een pad met heel veel modder. Beide wielen liepen helemaal vast en ik moest nog een aantal kilometers verder over die weg." Er zat niks anders op: Benjamin moest zijn fiets door de modder sjouwen.Even was er twijfel of het misschien niet gewoon beter was om huiswaarts te keren. Maar er was een reddende engel. "Gelukkig stond er in het eerste dorpje waar ik kwam een lieve oude Turkse man. Hij bood me thee en eten aan en hielp me met het schoonmaken van de fiets. Een redder in nood, kun je wel zeggen."Spijt van zijn uitdaging heeft hij niet. "De dagen dat het allemaal lekker gaat en goed gaat, die zijn het meer dan waard om dit avontuur te doen."Benjamin verwacht nog zo'n twee maanden onderweg te zijn. Als hij in China is, fietst hij door naar het noorden, naar de stad Ürümqi. "Dat is mijn eindbestemming. Daarna is de bedoeling dat ik met het vliegtuig naar huis ga. Misschien moet ik thuis weer wennen aan alles, maar daarna begin ik gewoon weer met werken."