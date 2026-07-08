Australische moeder aangeklaagd voor moord op zoon (4), onderzoek naar kannibalisme

Een 31-jarige moeder is in Australië aangeklaagd voor de moord op haar 4-jarige zoontje. De kleuter werd zaterdag met ernstige verwondingen gevonden in een woning in Central Coast in de staat New South Wales. Inmiddels is gebleken dat er al eerder meldingen bij de kinderbescherming waren gedaan uit bezorgdheid over de veiligheid van het jongetje.



De politie van New South Wales ging zaterdag met spoed naar de woning in Wyong nadat de 31-jarige vrouw zich bij het plaatselijke politiebureau had gemeld. Het lichaam van het kind werd gevonden in de woning waar hij met zijn moeder woonde, schrijft The Guardian. Hij had ernstige verwondingen aan zijn arm



Hoofdinspecteur Chad Gillies vertelde volgens de krant dat politieagenten en ambulancepersoneel een 'extreem confronterende situatie' aantroffen, zelfs voor de meest ervaren agenten. Volgens het Australische ABC News onderzoekt de politie of kannibalisme een rol speelde bij de dood van het jongetje. Bij de vrouw werden bij haar arrestatie direct monsters uit haar mond, wangslijmvlies en nagels afgenomen, meldt de zender.



Kate Washington, de minister voor gezinnen en gemeenschappen in New South Wales, kondigde vandaag aan dat het ministerie een onafhankelijk onderzoek zal instellen naar de dood van de jongen. Ze bevestigde dat er 'een aantal meldingen over het gezin was binnengekomen', de laatste volgens haar achttien maanden geleden.



Washington werd gevraagd naar de meldingen die over de veiligheid van het kind waren gedaan, waarna ze antwoordde dat de zaak 'erg complex' is. Ze zei dat deze vraag, evenals het vermeende drugsgebruik en de psychische problemen van de moeder, onderdeel uitmaken van het onderzoek.



"Onderzoekers zullen kijken naar het eerdere contact met het gezin, waarom het kind bij de moeder woonde, of de beslissingen en acties passend waren, en of er meer gedaan had kunnen worden om dit kind te beschermen", stelt Washington.



De regering van New South Wales kondigde vorig jaar aan dat ze ingrijpende hervormingen zou doorvoeren in het systeem voor kinderbescherming en jeugdzorg.

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