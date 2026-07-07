Niet voor een erectie: waarom Engelse team plots wordt gelinkt aan Viagra

Niet voor betere prestaties tussen de lakens, maar vanwege de ijle lucht. In Engeland wordt gespeculeerd over het gebruik van Viagra in aanloop naar de WK-kraker tegen gastland Mexico. Het bekende middel tegen erectieproblemen zou voetballers namelijk kunnen helpen om beter om te gaan met de grote hoogte waarop wordt gespeeld.



Het klinkt als een flauwe grap, maar het onderwerp wordt serieus besproken in Britse media. Volgens de Britse krant The Sun zouden de Engelse internationals sildenafil, de werkzame stof in Viagra, mogen gebruiken zonder de dopingregels te overtreden.



Viagra staat namelijk niet op de verboden lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Dat betekent dat het middel, mits medisch verantwoord gebruikt, niet als doping wordt beschouwd.



Er is overigens geen enkele aanwijzing dat bondscoach Thomas Tuchel of de medische staf daadwerkelijk van plan zijn de spelers Viagra te geven. The Sun schetst vooral dat het volgens de regels zou mogen.



De aanleiding is de locatie van de wedstrijd. Engeland speelt tegen Mexico in het Aztekenstadion in Mexico-Stad, dat op ruim 2.200 meter boven zeeniveau ligt.



Op die hoogte bevat de lucht minder zuurstof. Daardoor kunnen spelers sneller vermoeid raken, zwaarder ademhalen en minder snel herstellen na een sprint.



Viagra werd oorspronkelijk ontwikkeld als medicijn tegen hoge bloeddruk. Pas later bleek dat het ook effectief was bij erectieproblemen.



De werkzame stof sildenafil verwijdt onder meer de bloedvaten in de longen, waardoor de druk in de longcirculatie kan afnemen. Daarom wordt al langer onderzocht of het middel ook kan helpen bij inspanning op grote hoogte.



Toch zijn wetenschappers voorzichtig. Onderzoeken laten zien dat sildenafil mogelijk een beperkt effect heeft bij grote hoogtes. Dat voordeel lijkt vooral zichtbaar boven ongeveer 4.000 meter. Mexico-Stad ligt daar ruim onder.



De Britse krant The Guardian schreef eerder al dat het grootste voordeel voor Mexico niet zit in medicijnen, maar simpelweg in gewenning. Mexicaanse spelers zijn gewend aan de omstandigheden, terwijl tegenstanders vaak pas enkele dagen voor de wedstrijd arriveren.



Ook bondscoach Thomas Tuchel erkende eerder deze week dat Engeland zich nauwelijks aan de hoogte kan aanpassen.



Het is bovendien niet de eerste keer dat Viagra in verband wordt gebracht met een WK. Tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika verschenen vergelijkbare verhalen omdat sommige speelsteden eveneens hoog boven zeeniveau lagen. De Engelse voetbalbond ontkende destijds dat de selectie het middel gebruikte. Ook nu is daar geen bewijs voor.



Voor Engeland wacht zondag hoe dan ook een lastige opdracht. Naast de hoogte speelt de ploeg in een kolkend Aztekenstadion tegen gastland Mexico, dat al zijn WK-wedstrijden onder die omstandigheden heeft afgewerkt en nog geen tegendoelpunt incasseerde.

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