Hevig onweer legt groot feest in Washington plat: terrein halsoverkop ontruimd vóór toespraak Trump

Hevig onweer heeft het grote Fourth of July-feest van president Donald Trump in Washington volledig ontregeld. Het evenemententerrein bij de National Mall werd kort voor Trumps toespraak wegens een officiële onweerswaarschuwing halsoverkop ontruimd, waarna urenlange chaos en paniek ontstonden. Beveiligers en politie kregen de menigte nauwelijks in beweging; sommige Trump-fans weigerden hun felbegeerde plek op te geven en floten de veiligheidsdiensten uit, terwijl de bliksem aan de horizon flitste. Een vals gerucht dat de evacuatie was afgeblazen zorgde zelfs voor een nieuwe stormloop richting het terrein. De autoriteiten stuurden bezoekers naar nabijgelegen musea, overheidsgebouwen en stations om te schuilen. Door de extreme hitte – rond de 35 graden – waren veel mensen al uren in de rij, wat de spanningen verder opvoerde.



Uren nadat het festivalterrein op de National Mall in Washington was ontruimd is Trump even na 23 uur (lokale tijd) alsnog aan zijn speech begonnen om stil te staan bij de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten.

Reacties

07-07-2026 08:29:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.270

OTindex: 98.769



de weergoden hebben gevoel voor humor



En? Heeft het geonweerd?

Nat worden lijkt me geen ramp.

Hoe gevaarlijk bliksem is als je midden in de stad staat kan ik niet beoordelen.

Was zijn publiek om 11 uur weer terug?



Laatste edit 07-07-2026 08:31 de weergoden hebben gevoel voor humorEn? Heeft het geonweerd?Nat worden lijkt me geen ramp.Hoe gevaarlijk bliksem is als je midden in de stad staat kan ik niet beoordelen.Was zijn publiek om 11 uur weer terug?

07-07-2026 08:38:11 NuxVomica

Lid

WMRindex: 55

OTindex: 30

@allone : Niet alleen gevoel voor humor maar ook voor rechtvaardigheid. Een onzinspeech verstoren met chaos lijkt mij uitstekend.

07-07-2026 08:57:55 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 946

OTindex: 3.183

Ik vind het veel leuker dat België gewonnen heeft!

07-07-2026 10:10:55 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.452

OTindex: 25.806

De weergoden en de voetbalgoden spannen samen!

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