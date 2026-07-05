Tibetaanse man overleden die zichzelf in brand stak voor VN-hoofdkwartier

Voor het VN-hoofdgebouw in New York heeft een Tibetaanse man zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Chinese bezetting van Tibet. De man overleed aan zijn verwondingen.



De man werd donderdagavond rond 18.30 uur plaatselijke tijd zwaar verbrand aangetroffen door de politie. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later dood werd verklaard. De politie onderzoekt de zaak en heeft niets gezegd over een motief.



Volgens Voice of Tibet, een mediaplatform van Tibetaanse ballingen, gaat het om de Tibetaanse activist Lobga Rangzen. Hij woonde de afgelopen twintig jaar in de Verenigde Staten en werkte daar als Uber-chauffeur.



Kort voor zijn daad begon hij een livestream op Facebook waarin hij opriep tot Tibetaanse onafhankelijkheid en eenheid.



Op beelden is te zien hoe de man, gehuld in monniksgewaad, kalm naar het VN-hoofdkwartier loopt, een Tibetaanse vlag naast zich neerzet en zichzelf in brand steekt. Hij blijft daarna tientallen seconden vrijwel roerloos staan en gaat vervolgens op de grond liggen. Terwijl auto's voorbijrijden en toeteren, komt een hulpverlener toegesneld die de vlammen met een brandblusser dooft.



Tijdens zijn verbranding strooide Rangzen papieren rond, met daarop onder meer de tekst China out of Tibet, een bekende leus van de Tibetaanse onafhankelijkheidsbeweging. Een vriend en collega-Uberchauffeur omschreef Rangzen tegenover The New York Post als iemand die zich verzette tegen de Chinese overheersing van Tibet met vreedzaam protest.



Tibet staat sinds 1950 onder Chinees bestuur. Peking spreekt zelf van een "vreedzame bevrijding", maar mensenrechtenorganisaties en Tibetaanse ballingen spreken al jaren van onderdrukking van de Tibetaanse cultuur, religie en politieke vrijheid.



De spanningen zijn de laatste jaren verder opgelopen. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben deze week hun zorgen uitgesproken over een nieuwe Chinese wet over etnische eenheid. Die wet moet volgens Peking de nationale samenhang versterken, maar critici vrezen dat ze de druk op minderheden zoals Tibetanen en Oeigoeren verder vergroot.



Zelfverbrandingen komen vaker voor onder Tibetanen die protesteren tegen het Chinese bewind. Volgens de International Campaign for Tibet hebben sinds 2009 meer dan 150 Tibetanen zichzelf in brand gestoken. Een deel van die acties vond plaats buiten Tibet, onder Tibetanen in ballingschap.

Reacties

05-07-2026 10:19:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.242

OTindex: 98.735



Maar. Jezelf in brand steken helpt helaas niet

Misschien was de man zo ontheemd en wanhopig dat dit het enige doel was in zijn leven



Laatste edit 05-07-2026 10:20 Het is idd triest wat China doet. Crimineel is een beter woord. Barbaars.Maar. Jezelf in brand steken helpt helaas nietMisschien was de man zo ontheemd en wanhopig dat dit het enige doel was in zijn leven

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