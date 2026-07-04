Man (21) moet na 6 uur rijbewijs weer inleveren door drank en drugs

Een 21-jarige automobilist in Den Bosch moest donderdag opnieuw zijn rijbewijs inleveren, dat hij nog maar zes uur weer in bezit had. De politie meldt dat de man werd staande gehouden na een verkeersovertreding op de Sint Teunislaan. Hij testte vervolgens positief op alcohol en drugs.

"Mogelijk wilde hij de wietlucht verdoezelen door parfum in z'n mond te sprayen waardoor de alcoholtest hoog aansloeg", meldt de politie. Een bloedtest moet daarover meer duidelijkheid geven. De politie laat weten dat de man al twee keer eerder onder invloed reed.

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