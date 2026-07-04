Miljoenen reizigers getroffen door Europees douanesysteem: Werkt voor geen meter

Het zogeheten Entry/Exit Systeem (EES) op Europese luchthavens zorgt voor steeds grotere problemen. Het systeem moet in 29 landen digitaal bijhouden welke mensen zonder EU-nationaliteit de Unie binnenkomen, om op die manier paspoortstempels te vervangen. Maar dat leidt tot vertragingen die inmiddels zo groot zijn, dat passagiers vluchten missen en vliegtuigen niet volledig gevuld vertrekken. Voorzitter Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin pleit daarom voor uitstel van het systeem.



Van passagiers zonder EU-nationaliteit worden in het systeem de namen, paspoortgegevens en biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en een gezichtsopname geregistreerd. Het idee van Brussel is dat met dit systeem de buitengrenzen beter worden beveiligd, en dat visa-misbruik wordt tegengegaan. 'Maar in de praktijk werkt dat dus voor geen meter', zegt Fruitema.



In april van dit jaar werd het systeem ingevoerd en volgens Fruitema leidt dat nu al tot 'hele grote verstoringen'. Door problemen in de automatisering zijn er lange wachttijden bij de registratie en grote vertragingen voor passagiers die hun overstap moeten halen. 'Tientallen miljoenen passagiers missen hun vluchten.' De financiële schade voor luchthavenmaatschappijen loopt dan ook op, zegt Fruitema. 'Barin heeft daarom brieven gestuurd naar Brussel, Den Haag en Schiphol om te pleiten de EES-registratie stop te zetten en het systeem in september pas weer te invoeren als het 100 procent is'.



De problemen doen zich niet alleen voor in Nederland, Schiphol, maar overal ter wereld. 'We zien het van Lissabon tot Athene en van Frankfurt tot Parijs.' Een oplossing zou kunnen zijn het oude systeem te gebruiken bij lange wachttijden. Daar pleit Barin dan ook voor. Die stap heeft de luchthaven van Rome al genomen. Fruitema benadrukt bovendien dat het hoogseizoen er aan komt. 'Ik verwacht dan ook echt dat dit binnen enkele dagen opgelost moet zijn.'

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