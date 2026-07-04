Bemanning gekaapt schip MT Honour 25 is doodziek en leeft op water en rijst





De situatie aan boord van de



Alsof de situatie nog niet nijpender kon, zou het schip ook in een gevaarlijke omgeving liggen. Gewapende piraten die het schip bewaken zouden recent hebben gevochten met een rivaliserende groep die het schip probeerde te benaderen. De bemanning zit daardoor vast in een onvoorspelbare en mogelijk dodelijke situatie op zee.



Naast de MT Honour 25 worden ook de bemanningen van de Sward en de MV Eureka nog vastgehouden. Ook daar is sprake van zware en onzekere omstandigheden.



De voorzitter van de Djibouti Code of Conduct/Jeddah Amendment spreekt van een crisis die geen uitstel meer verdraagt. De 17 bemanningsleden van de tanker MT Honour 25 zitten al meer dan twee maanden vast na een kaping in de West-Indische Oceaan. Volgens een urgente verklaring van de voorzitter van de Djibouti Code of Conduct/Jeddah Amendment verslechtert hun situatie snel: voedsel en drinkwater raken op, en ziektegevallen nemen toe aan boord.De situatie aan boord van de MT Honour 25 wordt steeds ernstiger. In de meest recente boodschap van de kapitein klinkt een directe noodkreet richting de buitenwereld: ‘help ons’. Hoewel alle 17 bemanningsleden nog leven, zijn inmiddels vijf op het schip ziek, onder wie de kapitein zelf. Het voedsel is volgens berichten teruggebracht tot alleen rijst. Ook het drinkwater is onveilig geworden.Alsof de situatie nog niet nijpender kon, zou het schip ook in een gevaarlijke omgeving liggen. Gewapende piraten die het schip bewaken zouden recent hebben gevochten met een rivaliserende groep die het schip probeerde te benaderen. De bemanning zit daardoor vast in een onvoorspelbare en mogelijk dodelijke situatie op zee.Naast de MT Honour 25 worden ook de bemanningen van de Sward en de MV Eureka nog vastgehouden. Ook daar is sprake van zware en onzekere omstandigheden.De voorzitter van de Djibouti Code of Conduct/Jeddah Amendment spreekt van een crisis die geen uitstel meer verdraagt.

Reacties

04-07-2026 13:48:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.231

OTindex: 98.725

En waarom en hoelang willen die kapers ze vasthouden?

04-07-2026 14:02:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.099

OTindex: 28.922



En waarom? De dubbeltjes.



Laatste edit 04-07-2026 14:02 @allone : Dat kan járen duren. Daar zijn voorbeelden van die niet de voorpagina's halen.En waarom? De dubbeltjes.

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