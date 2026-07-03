Stel beklimt naald van het Empire State met vredesspandoek, waarna ze zich verloven

Twee mensen hebben illegaal de naald van het Empire State Building in New York beklommen. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. Het tweetal had een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt.Rond de middag (lokale tijd) klom het stel in de naald van het gebouw tot een hoogte van 443 meter. Op een groot zwart doek stond de tekst geschreven: "When the power of love beats the love of power, the world knows peace". Oftewel vrij vertaald: als de liefde het wint van de macht, zal er vrede op aarde zijn.Na het ontvouwen van de vlag ging een van hen op één knie op een iets lager gelegen plateau. Daarna omhelsde het stel elkaar. Een politieagent bevestigt het aanzoek aan Amerikaanse media. Na de klim werden de twee gearresteerd.Een van de twee zou de stuntvrouw Angela Nikolau zijn. Op haar Instagramaccount plaatste ze beelden van de klim en het aanzoek. Ze is een hoofdpersoon in de Netflix-documentaire Skywalkers: A Love Story, waarin ze met stuntman Ivan Beerkus, met wie zij nu verloofd lijkt te zijn, extreem hoge gebouwen beklimt.Zo beklommen Nikolau en Beerkus het dak van de Maleisische wolkenkrabber Merdeka 118, met 678,9 meter het op een na hoogste gebouw ter wereld.Eén keer eerder beklom iemand de naald van het Empire State-gebouw. In 1994 klom de Fransman Alain Roberts tot de top, waarna hij werd gearresteerd. Hij is bekend van vaak illegale beklimmingen van hoge, bekende gebouwen. Zo klom hij in de Twin Towers in Kuala Lumpur en in de Eiffeltoren. Ook deed hij de Burj Khalifa in Dubai aan, dat met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld is.