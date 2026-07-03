Zestien verwaarloosde kinderen gered uit huis in VS: Leken wel wilde dieren

De Amerikaanse politie heeft op het platteland van de staat Ohio zestien verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar oud zaten mogelijk vier jaar lang het grootste deel van de tijd bij elkaar opgesloten in een kamer van 3,5 bij 3,5 meter, zeggen de autoriteiten.



Twee ouders en twee grootouders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van kindermishandeling. Het lijkt erop dat de kinderen allemaal familie van elkaar zijn. Ze stonden nergens ingeschreven en gingen niet naar school. Sommige kinderen konden niet of nauwelijks praten, merkten geschokte agenten toen ze de kamer binnenkwamen.



"De bevrijde kinderen leken bijna op wilde dieren", zei procureur-generaal Andy Wilson op een persconferentie. "Het was een weerzinwekkend tafereel". Hij maakte niet bekend hoe de kinderen in de woning werden vastgehouden, maar zei wel dat er geen kooien in het huis gevonden zijn.



Buren in het plaatsje Hamden zeggen tegen Amerikaanse media dat ze niet wisten dat er kinderen in het huis woonden. Zeven van de zestien kinderen zijn direct naar het ziekenhuis gebracht.



De politie viel de woning binnen in het kader van een onderzoek dat niets met de kinderen te maken had. De vier aangehouden volwassenen zitten voorlopig vast.

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