Hoofdprijs: gezin dat helemaal geen slachtoffer toeslagenschandaal was kreeg toch 7 ton

Een gezin dat in de hersteloperatie rond het Toeslagenschandaal bijna zeven ton aan compensatie ontving, blijkt volgens de rechtbank Midden-Nederland „met de kennis van nu” geen slachtoffer van vooringenomen handelen door de Belastingdienst te zijn. Hen was niets aangedaan; ze kregen toch heel veel geld, ontdekte NRC

Een gezin dat tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag moest terugbetalen en later ruim 690.000 euro schadevergoeding kreeg van de staat, is volgens de rechtbank Midden-Nederland niet vooringenomen behandeld door de overheid. Het oordeel volgt uit een zaak die twee inmiddels meerderjarige kinderen tegen het ministerie van Financiën aanspanden, omdat zij extra compensatie eisten bovenop eerder toegekende bedragen van 8.000 en 10.000 euro.

De Belastingdienst vorderde tussen 2006 en 2009 tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terug van de moeder, die de toeslag had aangevraagd. In de eerste jaren leverde zij de benodigde bewijsstukken te laat aan, in 2008 en 2009 ontving zij bijna 50.000 euro toeslag zonder dat volgens de Belastingdienst kon worden aangetoond dat de kinderen daadwerkelijk naar de opvang gingen. De moeder maakte geen bezwaar tegen de terugvorderingen en betaalde het bedrag gespreid over acht jaar terug. Kennelijk vond ze het redelijk.

Tijdens de hersteloperatie Toeslagen werd de moeder toch als slachtoffer aangemerkt, omdat de overheid ervan uitging dat haar toeslagen zonder waarschuwing waren stopgezet. De rechtbank volgt nu echter het ministerie, dat stelt dat uit een interne brievenadministratie blijkt dat de Belastingdienst tussen 2007 en 2009 herhaaldelijk brieven stuurde met verzoeken om bewijs van het recht op toeslag. Omdat dat bewijs uitbleef, mocht de dienst de toeslagen volgens de rechters terugvorderen; de invorderingen waren hoog, maar niet onrechtmatig.

De zaak staat niet op zichzelf: NRC onthulde eerder dat duizenden ouders in de hersteloperatie mogelijk ten onrechte een schadevergoeding kregen, omdat jarenlang werd aangenomen dat hun toeslag zonder voorafgaande waarschuwingen was stopgezet. Volgens de landsadvocaat werd de onderliggende brievenadministratie pas in 2025 door de Auditdienst Rijk onderzocht en „juist en volledig bevonden”. Advocaat Cyriel Spiertz, die de kinderen bijstaat, noemt de redenering van de rechtbank „te kort door de bocht” en kondigt aan dat hoger beroep waarschijnlijk is.

Het vonnis voedt een ongemakkelijke vraag: hoeveel ‘slachtoffers’ van het Toeslagenschandaal blijken achteraf toch geen slachtoffers te zijn?

Reacties

02-07-2026 16:22:43 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 929

OTindex: 3.087

En hoevelen die wél slachtoffer zijn krijgen niets!

02-07-2026 16:27:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.069

OTindex: 28.919

@Spotcatus : Dankzij de onnavolgbare administratieve verworvenheden weet helemaal niemand dat. De belastingdienst en de betrokkenen nog het minst.

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