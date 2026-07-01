Reusachtige zeeolifant Neil duikt weer op in Tasmanië: zorgen nemen toe nu hij bijna volwassen is

Neil the Seal, een 1000 kilo zware zeeolifant die regelmatig de Australische stad Hobart op stelten zet, is terug. Naast de zorgen over zijn gedrag richting mensen maken deskundigen zich dit jaar ook zorgen over Neil zelf.De 5,5 jaar oude zeeolifant komt twee keer per jaar naar Hobart in het zuiden van Tasmanië: één keer om te ruien en één keer voor zijn winterslaap. Het dier laat ook dit jaar weer een spoor van vernieling achter waar hij is geweest. Paaltjes worden omver gebeukt, het verkeer wordt geblokkeerd en de zeeolifant viel zelfs al eens een auto aan.Autoriteiten waarschuwen net als andere jaren om afstand te houden en het dier zijn gang te laten gaan. Want als mensen genoeg afstand houden, laat hij hen met rust. Maar het gevaar wordt wel steeds groter.Neil wordt namelijk steeds ouder en komt dichter bij de volwassen leeftijd van acht jaar. Hij wordt daardoor steeds territorialer en dus gevaarlijker voor de inwoners van Hobart. Ook neemt zijn gewicht toe, terwijl hij nu al 1000 kilo weegt. Hij kan twee keer zo zwaar worden.Er is echter ook iets wat zelfs voor een reus als Neil een gevaar vormt: de vogelgriep. In West-Australië en Zuid-Australië is recent de H5N1-stam van het vogelgriepvirus aangetroffen. Het gaat om een gevaarlijke variant die meer dieren treft dan alleen pluimvee.Zo heeft het virus naar schatting al het leven geëist van meer dan 13.000 zeehondenpups op Heard Island en de McDonald Islands. De afgelegen eilanden vormden juist een toevluchtsoord voor broedende zeehonden en zeevogels in de Zuidelijke Oceaan.Volgens de Australische nieuwszender ABC voorspellen deskundigen dat het een kwestie is van wanneer de dodelijke variant Tasmanië zal bereiken. Een kleine geruststelling voor Neil, volgens ABC: omdat hij niet in een kolonie zeeolifanten woont, loopt hij een iets lager risico om vogelgriep op te lopen.Ondertussen groeit de zeeolifant alleen maar en vormt zo een groter gevaar voor de inwoners van Tasmanië. Omdat er geen andere zeehonden zijn om mee te spelen, zullen vuilnisbakken en schuttingen waarschijnlijk het doelwit blijven van zijn energie.