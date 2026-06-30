Waar Maar Raar
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Wieringer viskotter na bijna 60 jaar gevonden bij Sylt
»
Beroemde rotsboog in Malta stort in nadat toerist eraf springt: jetskiër verpletterd door stenen en komt om het leven
Een jetskiër is dodelijk geraakt door vallende rotsen afkomstig van de wereldberoemde rotsboog, de ’Kissing Elephants Arch’ in Malta. De rotsform
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Emmo
30-06-26 - ©
De Telegraaf
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Reacties
30-06-2026 16:14:14
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 916
OTindex: 3.027
Heftig hoor. Wat een idioot, die Amerikaan!
30-06-2026 16:40:41
Emmo
Stamgast
WMRindex: 73.039
OTindex: 28.916
@Spotcatus
: Het is niet echt waarschijnlijk dat het instorten het gevolg was van die sprong.
30-06-2026 16:43:04
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.199
OTindex: 98.650
@Emmo
: last straw on the camels back??
30-06-2026 17:08:17
Emmo
Stamgast
WMRindex: 73.039
OTindex: 28.916
@allone
: Is mogelijk, maar die boog was hoe dan ook één dezer dagen toch wel in elkaar gekukeld. (of die kameel door z'n hoeven gegaan)
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