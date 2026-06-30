Beroemde rotsboog in Malta stort in nadat toerist eraf springt: jetskiër verpletterd door stenen en komt om het leven

Een jetskiër is dodelijk geraakt door vallende rotsen afkomstig van de wereldberoemde rotsboog, de ’Kissing Elephants Arch’ in Malta. De rotsform

Reacties

30-06-2026 16:14:14 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 916

OTindex: 3.027

Heftig hoor. Wat een idioot, die Amerikaan!

30-06-2026 16:40:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.039

OTindex: 28.916

@Spotcatus : Het is niet echt waarschijnlijk dat het instorten het gevolg was van die sprong.

30-06-2026 17:08:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.039

OTindex: 28.916

@allone : Is mogelijk, maar die boog was hoe dan ook één dezer dagen toch wel in elkaar gekukeld. (of die kameel door z'n hoeven gegaan)

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