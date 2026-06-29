Politie rukt uit om overleden persoon, maar komt voor enorme verrassing te staan

De politie in Appingedam keek vanochtend raar op na een melding dat er een overleden persoon in het water zou liggen langs de Eelwerderweg. Na uitgebreid onderzoek bleek het niet om een menselijk lichaam te gaan, maar om een levensechte pop.Nou ja, om precies te zijn, het hoofd van een levensechte pop, meldt een politiewoordvoerder aan RTL Nieuws.De politie en andere hulpdiensten rukten na de melding met spoed uit. Ter plaatse kon men aanvankelijk niet goed zien of het daadwerkelijk om het lichaam van een persoon ging. Het zicht werd bemoeilijkt door hoog riet en eendenkroos. Bij het onderzoek werd daarom een drone ingezet. Ook waren forensische experts aanwezig.Uiteindelijk bleek het niet te gaan om een menselijk lichaam, maar om het hoofd van - wellicht - een etalagepop. De politiewoordvoerder benadrukte nog eens extra dat het poppenhoofd wel 'zeer levensecht' was.