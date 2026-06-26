Overheid schiet in eigen voet met hogere gokbelasting: opbrengst fors lager dan verwacht

De verhoging van de kansspelbelasting levert de staat veel minder geld op dan gedacht, maakte de Kansspelautoriteit (Ksa) bekend. In januari vorig jaar ging de gokbelasting omhoog van 30,5 procent naar 34,2 procent en in 2026 is het tarief verder verhoogd naar 37,8 procent. De maatregel moest zorgen voor extra inkomsten voor de overheid.



De maatregel zou vorig jaar naar verwachting 108 miljoen euro extra opleveren ten opzichte van het jaar ervoor. Maar uiteindelijk werd slechts 2 miljoen euro extra opgehaald. De regering rekende voor dit jaar op 216 miljoen euro extra door de hogere belasting op gokken. Dit werd echter maar 57 miljoen euro aan extra belastinginkomsten. 'Bovendien zorgt de belastingverhoging voor een daling van de inkomsten uit staatsdeelnemingen, waardoor de extra opbrengst voor de staat nog lager uitvalt', aldus de Kansspelautoriteit.



Zo heeft de Nederlandse Loterij – die onder meer de zeer populaire Staatsloterij en sportgokplatform Toto uitvoert – in 2025 5 miljoen euro minder aan vennootschapsbelasting betaald. Ook is aan afdrachten voor vergunningen 2 miljoen euro minder betaald. In totaal gaat het om een potentiële derving van 16 miljoen euro voor de schatkist. In 2026 zal dit bedrag oplopen naar maar liefst 34 miljoen euro.



Ook Holland Casino krijgt een dreun, waardoor de overheid er minder aan verdient. Vorig jaar waren de overheidsopbrengsten 27 miljoen euro lager uitgevallen door de belastingverhoging. Dit jaar zal de potentiële derving oplopen naar 54 miljoen euro.



De tegenvallende opbrengsten zijn niet alleen het gevolg van de verhoging van de kansspelbelasting. Volgens de gokautoriteit komt het ook doordat er maatregelen worden genomen om gokkers 'beter te beschermen'. Daardoor is het zogeheten 'bruto spelresultaat' gedaald. Dat is het bedrag dat mensen inzetten met gokken minus de uitgekeerde prijzen.



Waar de belastingverhoging daarnaast voor zorgt is dat de illegale gokmarkt groter wordt. Legale aanbieders verlagen namelijk 'hun uitkeringspercentage of hun aanbod', ziet de Ksa.

Reacties

26-06-2026 14:58:45 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.311

OTindex: 3.193

Ik snap ook niet dat er nog iemand geld voor over heeft. Sinds de regering erover gaat, is de uitkering van prijzengeld behoorlijk omlaag gegaan.



Vroeger hoorde ik nog weleens: "Ik heb een eigen geldje gewonnen." Dat is echt nostalgie. En je zit ook niet op producten te wachten; je doet mee voor het geld, niet voor auto's, fietsen enz.

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