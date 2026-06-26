De Australische stadsomroeper heeft de luidste roep ter wereld nadat hij opgroeide als het 'stille kind'

Oyez, oyez, oyez!Als je binnenkort in Canberra, Australië bent, hoor je misschien Joseph McGrail-Bateup voordat je hem ziet.Dat komt omdat deze man officieel de luidruchtigste man ter wereld is.In mei brak hij het record voor het hoogste geroep door een individu (man) met een meting van 122,4 dB (C-gewogen).Joseph, de officiële stadsomroeper voor Canberra en Queanbeyan, kan zo hard schreeuwen als een rockconcert en het geluidsniveau van een militair vliegtuig dat opstijgt.Dat komt goed van pas, aangezien hij vaak moet schreeuwen boven het lawaai van sportwagenmotoren op evenementen in zijn geboortestad.De recordbreker, ook bekend als Lord Joseph, werd in 2017 benoemd tot officiële stadsomroeper van Canberra.Hij werd gevraagd om te town cryen op autoshows, feesten en andere evenementen, maar werd er erg serieus mee toen hij in 2022 lid werd van de Ancient and Honourable Guild of Australian Town Criers en begon deel te nemen aan wedstrijden."In het eerste jaar wist ik enkele plaatsen te bemachtigen in het evenement, maar in 2024 pakte ik de eerste plaats weg voor de luidste kreet met 98 dB," zei hij."De woorden die in deze wedstrijden worden gebruikt zijn 'oyez, oyez'. Begin dit jaar vroeg ik me af wat ik een beetje anders kon doen, dus omdat ik niet onbekend was met Guinness World Records – ik ben ook voormalig houder van boogschieten – keek ik schreeuwend omhoog en hier ben ik, zes maanden later, met het record."Mijn dochter en ik werkten samen om het beste woord te vinden om de decibel te halen. Het vorige woord was 'stil', maar dat was niet hard genoeg en uiteindelijk kozen we voor het woord 'nu'."