Waar Maar Raar
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Japanners spreken schande van Nederlander die drift op parkeerplaats
»
Paola spaart 6000 dollar voor WK-droom, maar blijft met opa buiten stadion
Mexico-Stad- Paola Hernández (26) wilde zo graag de droom van haar opa in vervulling laten gaan. Ze gaf een hoop geld uit aan tickets voor een WK-wed
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
24-06-26 - ©
De Telegraaf
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Reacties
24-06-2026 20:21:41
allone
Oudgediende
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