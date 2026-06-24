Paola spaart 6000 dollar voor WK-droom, maar blijft met opa buiten stadion

Mexico-Stad- Paola Hernández (26) wilde zo graag de droom van haar opa in vervulling laten gaan. Ze gaf een hoop geld uit aan tickets voor een WK-wed

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24-06-2026 20:21:41 allone

Oudgediende



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OTindex: 98.529

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