Robot bedelt op zijn knieën in China, beelden gaan wereld over: ’Geld nodig om op te laden’

Opmerkelijke beelden uit China, waar een robot gefilmd werd toen hij op straat aan het bedelen was. „Ik heb geld nodig om op te laden.”De beel

Reacties

24-06-2026 13:25:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.155

OTindex: 98.518

Misschien kan de man die 14.500 euro voor hem betaald heeft hem weer verkopen. Hij doet sowieso niets nuttigs

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