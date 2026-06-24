Waar Maar Raar
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Nederlandse paleontoloog ontdekt reptiel met opmerkelijke kam
Vosje loopt brillenwinkel in Laren binnen, maar niemand wil het beestje ophalen
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Robot bedelt op zijn knieën in China, beelden gaan wereld over: ’Geld nodig om op te laden’
Opmerkelijke beelden uit China, waar een robot gefilmd werd toen hij op straat aan het bedelen was. „Ik heb geld nodig om op te laden.”De beel
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Emmo
24-06-26 - ©
De Telegraaf
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Reacties
24-06-2026 13:25:01
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.155
OTindex: 98.518
Misschien kan de man die 14.500 euro voor hem betaald heeft hem weer verkopen. Hij doet sowieso niets nuttigs
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