Vosje loopt brillenwinkel in Laren binnen, maar niemand wil het beestje ophalen

Een zichtbaar angstig jong vosje liep zaterdag zomaar een van de winkels in het centrum van Laren binnen. De eigenaar van de brillenzaak waar het beestje de deur door ging probeerde vervolgens hulp te zoeken, maar kreeg nul op rekest. ‘Sorry, geen tijd’.



„Echt bizar. Ineens loopt er een vosje bij ons de winkel in”, begint eigenaar Eric de Valk van De Valk Hensbergen Opticiens in Laren (Noord-Holland) zijn bericht op Instagram.



Het vosje zocht geen nieuwe bril en was duidelijk de weg kwijt toen het schrikachtig zaterdag bij de opticien binnendribbelde. Volgens de brillenverkoper oogde het diertje niet helemaal in orde en botste het overal tegenaan.



Op de video is te zien hoe de jonge vos door de winkel loopt en zich daarna verschuilt onder een bureau. Daar valt het diertje vervolgens opgekruld in slaap.



De Valk wilde hulp zoeken voor het doodsbange jonge dier en belde naar eigen zeggen verschillende instanties. Maar die wilden geen van allen komen om de vos op te halen. „Sorry, geen tijd. Laat hem maar zelf naar buiten lopen”, kreeg de eigenaar te horen.



Uiteindelijk heeft de dierenambulance het vosje toch opgehaald.



Het bericht dat de winkel op Instagram deelde, is veelvuldig bekeken en heeft inmiddels bijna 1700 likes.

Reacties

24-06-2026 09:46:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.155

OTindex: 98.518

Het komt overigens wel vaker voor dat vossen in de buurt van mensen komen, zegt Kalkman. „Dat komt vooral omdat deze dieren over het algemeen liever lui zijn dan moe. Als ze op een makkelijke manier aan eten kunnen komen, dan grijpen ze die kans. Zeker met dit warme weer is dat veel aantrekkelijker dan jagen.’’

Zo had Leiden een tijdlang de ‘patatvos’, die bij een snackbar rondhing omdat hij daar frietjes kreeg. „Maar dat voedsel is natuurlijk niet goed voor een vos, hij werd dan ook erg dik.’’



Dat is idd bekend. Dat ook in (grote) steden (Londen!) vossen voorkomen.



1700 likes is leuk: als die mensen nu allemaal daar een bril gaan kopen Dat is idd bekend. Dat ook in (grote) steden (Londen!) vossen voorkomen.1700 likes is leuk: als die mensen nu allemaal daar een bril gaan kopen

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