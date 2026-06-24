Een zichtbaar angstig jong vosje liep zaterdag zomaar een van de winkels in het centrum van Laren binnen. De eigenaar van de brillenzaak waar het beestje de deur door ging probeerde vervolgens hulp te zoeken, maar kreeg nul op rekest. ‘Sorry, geen tijd’.

„Echt bizar. Ineens loopt er een vosje bij ons de winkel in”, begint eigenaar Eric de Valk van De Valk Hensbergen Opticiens in Laren (Noord-Holland) zijn bericht op Instagram.

Het vosje zocht geen nieuwe bril en was duidelijk de weg kwijt toen het schrikachtig zaterdag bij de opticien binnendribbelde. Volgens de brillenverkoper oogde het diertje niet helemaal in orde en botste het overal tegenaan.

Op de video is te zien hoe de jonge vos door de winkel loopt en zich daarna verschuilt onder een bureau. Daar valt het diertje vervolgens opgekruld in slaap.

De Valk wilde hulp zoeken voor het doodsbange jonge dier en belde naar eigen zeggen verschillende instanties. Maar die wilden geen van allen komen om de vos op te halen. „Sorry, geen tijd. Laat hem maar zelf naar buiten lopen”, kreeg de eigenaar te horen.

Uiteindelijk heeft de dierenambulance het vosje toch opgehaald.

Het bericht dat de winkel op Instagram deelde, is veelvuldig bekeken en heeft inmiddels bijna 1700 likes.