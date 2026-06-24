Het komt overigens wel vaker voor dat vossen in de buurt van mensen komen, zegt Kalkman. „Dat komt vooral omdat deze dieren over het algemeen liever lui zijn dan moe. Als ze op een makkelijke manier aan eten kunnen komen, dan grijpen ze die kans. Zeker met dit warme weer is dat veel aantrekkelijker dan jagen.’’
Zo had Leiden een tijdlang de ‘patatvos’, die bij een snackbar rondhing omdat hij daar frietjes kreeg. „Maar dat voedsel is natuurlijk niet goed voor een vos, hij werd dan ook erg dik.’’
Dat is idd bekend. Dat ook in (grote) steden (Londen!) vossen voorkomen.
1700 likes is leuk: als die mensen nu allemaal daar een bril gaan kopen