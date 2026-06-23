194-jarige schildpad benoemd tot Guinness World Records Icon

De 194-jarige schildpad Jonathan is benoemd tot 'Guinness World Records Icon'. De reuzenschildpad werd vermoedelijk geboren rond 1832 en is met zijn leeftijd het oudste levende landdier. Met de betiteling staat hij in hetzelfde rijtje als Cristiano Ronaldo en LeBron James.



Jonathan is een zogenoemde Seychellenreuzenschildpad (Aldabrachelys gigantea hololissa). Hij werd rond 1832 geboren in de Seychellen en belandde in 1882 op Sint-Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan halverwege tussen Brazilië en Afrika.



Hij was toen al zeker 50 jaar, maar omdat hij al volgroeid was, is het moeilijk zijn exacte leeftijd in te schatten. Die ligt mogelijk nog hoger. De gemiddelde levensverwachting voor zijn soort is 150 jaar.



Guinness World Records eert ieder jaar een aantal primeurs en wereldrecords met de eretitel van Icon, als die een wereldwijde impact hebben gehad. Naast Jonathan is er nu onder meer gekozen voor astronaut Christina Koch (langste verblijf in de ruimte door een vrouw, 328 dagen) en worstelaar/acteur John Cena (meeste Make-A-Wish-wensen vervuld, 650).



De reuzenschildpad kwam al eerder uitgebreid in het nieuws: op 1 april schreef een X-account met de naam van zijn oud-verzorger Joe Hollins dat Jonathan was dood gegaan. In het overlijdensbericht werd de schildpad een "vriendelijke reus" genoemd, die op Sint-Helena "keizerrijken, oorlogen en generaties mensen had overleefd".



Het bericht ging viraal, maar nadat media het bericht hadden overgenomen, stapte de echte Joe Hollins naar voren: in een bericht op Facebook schreef hij dat hij geen X-account heeft. Het leek echter eerder om oplichting dan een 1 aprilgrap te gaan, want in het X-bericht werd gevraagd om geld te doneren via crypto-valuta.



Guinness World Records schrijft dat volgens de lokale dierenartsen Jonathan in "uitstekende conditie" verkeert en een "gezonde eetlust" heeft. Wel is de schildpad door zijn hoge leeftijd zijn reukvermogen kwijtgeraakt.



"Intrigerend genoeg lijken Jonathans cellen niet op dezelfde manier te muteren als menselijke cellen, en zijn DNA wordt momenteel geanalyseerd op eventuele geheimen die het zou kunnen onthullen", schrijft de organisatie.

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