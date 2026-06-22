Opspuiten van Noordpoolijs biedt oplossing om smelten poolkappen tegen te gaan

Experimenten om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen geven hoop voor de toekomst. Re-freezing wordt het genoemd, waarbij zeewater in de winter op het ijs wordt gepompt en daar bevriest om in de zomer een buffer te vormen als het ijs weer smelt.



Het is een staaltje geo-engineering dat draait om een simpel idee, maar met mogelijk grote gevolgen voor het afsterven van poolijs. Of beter: het voorkomen daarvan. In de winter boorde een team in Noord-Canada bij minus 40 graden gaten in het ijs en pompte 50.000 ton zeewater op, dat blootgesteld aan de arctische lucht onmiddellijk bevroor. Aan de 1,5 meter dikke ijslaag werd door de ingreep 50 centimeter toegevoegd, over een oppervlakte van 450 bij 450 meter. Om het proefvlak heen smolt het poolijs, maar het proefvlak zelf bleef grotendeels intact.



Dit geeft onderzoekers de hoop dat er een manier is gevonden om het afsterven van Noordpoolijs op termijn een halt toe te roepen. Door de opwarming van de aarde is sinds 1979 drie miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen, een oppervlakte zo groot als India.



Op dit moment gaat jaarlijks zo'n 80.000 vierkante kilometer verloren, en het tempo blijft versnellen, juist omdat er minder ijs op de polen aanwezig is. IJs weerkaatst ongeveer 70 procent van de zonnewarmte terug de ruimte in, terwijl zeewater dat maar met zeven procent doet. Hoe minder ijs, hoe warmer de aarde, wat weer leidt tot minder ijs.



Het geo-engineering experiment op de polen doet denken aan het idee achter zandsuppletie waarmee de Nederlandse stranden en duinen sterk worden gehouden: spuit zand van de zeebodem in voldoende hoeveelheden op het land zodat daarmee de jaarlijkse afkalving van de kustlijn wordt gecompenseerd.



Hetzelfde idee zou kunnen gelden voor het 'refreezen' van Noordpoolijs: spuit voldoende zeewater op het ijs in de winter, zodat er een buffer ontstaat tegen verdere afkalving van het poolijs. Alleen is hier een veel grotere inspanning voor nodig dan bij de Nederlandse Noordzeekust. Het bedrijf Real Ice, dat de proefboringen in Canada verricht, schat in dat het op lange termijn tien miljard dollar zou kosten om de jaarlijkse afname van poolijs een halt toe te roepen.



Ook zijn er vragen over geo-engineering, en wordt er door critici op gewezen dat dit soort technische oplossingen niet in de weg moeten staan van het verminderen van de oorzaak van het smelten van poolijs: de opwarming van de aarde door de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook moet gekeken worden naar milieuschade, omdat het opgespoten ijs anders van samenstelling is dan normaal ijs: het is helderder en reflecteert meer dan 'normaal' poolijs.



Dat is goed voor het doel (meer zonnewarmte reflecteren) maar wellicht minder voor de flora en fauna die op, in en onder het ijs leven. Tegelijk met het refreezen wordt daarom onderzoek gedaan naar de impact op het milieu, zegt een ijsonderzoeker in de Guardian. 'Het is goed om te weten hoe het milieu verandert, zodat we ons daaraan kunnen aanpassen en het verder kunnen beschermen.'

Reacties

22-06-2026 22:04:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.149

OTindex: 98.496

Is dat het paard achter de wagen spannen?



Doet aan de Australische konijnen denken.

22-06-2026 22:16:49 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.353

OTindex: 75

Ik denk dat we meer doen door lokaal te eten en drinken, autos te vullen met 4 personen etc.

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