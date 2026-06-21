Verwarde man uit Waal gered in Nijmegen, man ‘was gewoon aan het zwemmen’

Een verwarde man is vrijdag aan het eind van de ochtend uit de Waal gered in Nijmegen. De man zwom in het midden van de rivier, zo vertellen omstanders. Medewerkers van een cruiseschip gooiden een reddingsboei, waarna de man door de brandweer is gered.



„Hij was duidelijk in de war. Hij zei onder andere dat God met hem was en dat hij gewoon aan het zwemmen was”, vertelt een medewerker van het schip.



De man zwom in het water tussen de Waalkade en stadseiland Veur Lent. Waar hij precies het water in ging, is niet bekend.



Verschillende omstanders zagen dat hij in het midden van de rivier aan het zwemmen was. „Het was erg gevaarlijk met alle schepen hier. We hebben een reddingsboei naar hem toegegooid om hem te helpen”, vertelt de medewerker van het cruiseschip.



De politie en de brandweer waren intussen al gealarmeerd. De brandweer heeft de man uiteindelijk uit het water gered. Hij is veilig terug aan de kant gekomen, aldus de politie ter plaatse. Volgens agenten gaat het om een verwarde man. Hij is meegenomen door de ambulance.

Reacties

21-06-2026 12:17:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.128

OTindex: 98.465

Is het toegestaan in de Waal (Maas. Rijn) te zwemmen?

In de Maasplassen iig wel..

(Nee. Niet in de Maas plassen)

21-06-2026 12:33:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.958

OTindex: 28.908

@allone :

(Nee. Niet in de Maas plassen) Quote(Nee. Niet in de Maas plassen) Denk niet dat het veel uitmaakt. Je praat over een homeophatische verdunning.

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