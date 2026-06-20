De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken

De ‘vloek van het pensioen’ is geen officiële diagnose, maar een herkenbaar patroon: mensen die na hun laatste werkdag in een gat vallen en lichamelijk én mentaal snel achteruitgaan, vooral als werk hun identiteit was. Wie het goed voorbereidt, blijkt juist vaak gezonder en gelukkiger te worden na pensionering.



Veel pensionado’s beschrijven de eerste maanden als een soort rouwproces: verlies van status, collega’s en een duidelijk dagritme. Bij sommigen leidt dat tot somberheid, eenzaamheid en meer lichamelijke klachten.



Onderzoekers spreken ook wel van een “retirement syndrome”: moeite om de professionele identiteit los te laten en geen nieuw verhaal voor jezelf te hebben. Zeker bij mensen met een zware baan of veeleisende positie kan dat hard aankomen.



Nederland vergrijst snel: ruim één op de vijf Nederlanders is inmiddels 65-plus, waardoor de impact van een ‘mislukt’ pensioen maatschappelijk groeit. Toch laten studies zien dat pensionering gemiddeld niet ongezond is, mits je er vrijwillig en met enige regie in stapt.

“Wie zijn identiteit inlevert bij de receptie, haalt vaak minder uit zijn oude dag dan nodig is.”

Zo blijkt dat veel mensen na hun pensioen minder stress en minder depressieve klachten ervaren, vooral als ze activiteiten houden die hen uitdagen en in beweging houden. Wie wel abrupt stilvalt, loopt juist meer risico op gezondheidsproblemen en een snellere achteruitgang.



De rode draad uit onderzoek: niet de pensioenleeftijd zelf, maar wat je erna doet, maakt het verschil. Een paar sleutels keren steeds terug:

Begin al jaren vóór je AOW-datum met nadenken over een nieuwe dagstructuur en doelen buiten werk.

Blijf fysiek actief; wandelen, fietsen of sporten verkleint de kans op zowel lichamelijke als mentale dipjes.

Investeer bewust in sociale contacten via vrijwilligerswerk, verenigingen of (beperkt) doorwerken.

Houd je brein aan het werk met cursussen, puzzels of het leren van iets nieuws.

In die zin is de ‘vloek’ vooral een waarschuwing: wie zijn baan ziet als zijn hele leven, komt na de afscheidsborrel zichzelf genadeloos tegen.

Reacties

20-06-2026 13:09:56 NuxVomica

Lid

WMRindex: 40

OTindex: 23

Tja, wat moet je doen als je je hele leven een slag in de rondte gewerkt hebt....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.