Man na nacht in dixi gered door politie in Almere

Een man zal vanochtend vreemd hebben opgekeken toen zijn 'bed' opeens werd opgetild. Hij was namelijk in slaap gevallen in een dixi, die vanochtend werd opgehaald in Almere. Toen bleek dat de dixi wel héél zwaar was, werd de man ontdekt. De man in kwestie kon uit zijn benarde positie bevrijd worden.



De persoon in kwestie had de dixi de avond ervoor verkozen tot slaapplek, meldt het politie basisteam van Almere Stad-Haven op sociale media. "Bij het ontwaken ontdekte hij tot zijn schrik dat iemand de dixi op slot had gedaan", luidt de verklaring. "Daardoor zat hij opgesloten in zijn wel heel compacte onderkomen."



Hij moest ook best een poos op zijn redding wachten, want pas rond 14.45 uur kon hij bevrijd worden. Volgens de politie maakt hij het verder goed.



Een wijkagent laat weten dat de persoon 'noch dakloos, noch hulpbehoevend' was. "Ook de persoon kon er best om lachen. Als een verhaal schrijnend is, zullen wij dit nooit op deze wijze verwoorden", aldus de agent op sociale media.

Reacties

20-06-2026 09:18:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.924

OTindex: 28.906

Natúúrlijk was mijnheer niet dakloos. Een Dixi heeft óók 'n dak.....

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