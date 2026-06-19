Jane en Alan varen rustig door het Kanaal tot een Russisch oorlogs­schip waarschu­wings­scho­ten lost

Wat een zorgeloze tocht door het Kanaal moest worden voor een gepensioneerd Brits koppel, draaide plots uit op een hallucinant tafereel op zee. Terwijl Jane en Alan Kelvey met hun plezierjacht voorbij het Isle of Wight voeren, loste een Russisch oorlogsschip vlakbij meerdere waarschuwingsschoten.„Surrealistisch”, noemen de Britten het zelf. Moskou houdt vol dat het jacht ‘gevaarlijk dichtbij’ kwam, maar het koppel spreekt dat tegen: „We lagen absoluut niet op ramkoers.”Het incident gebeurde dinsdagochtend op zo’n 37 kilometer ten zuiden van het Isle of Wight, buiten de Britse territoriale wateren. Het ging om het Russische fregat Admiraal Grigorovitsj, dat volgens Britse media al langere tijd door het Kanaal vaart en vermoedelijk schepen van de Russische schaduwvloot escorteert.Aan boord van het Britse jacht Bright Future zaten Jane en Alan Kelvey. Zij vertelden aan BBC Newsnight hoe het Russische oorlogsschip eerst meerdere keren de scheepshoorn liet klinken. „Dat betekent eigenlijk: hebben jullie ons gezien?”, aldus Jane Kelvey. „We veranderden onmiddellijk licht van koers, zodat ze konden zien dat we hen hadden opgemerkt.”Volgens het koppel volgden kort daarna opnieuw geluidssignalen, waarna vier tot vijf schoten werden afgevuurd. „Niet op ons gericht”, zegt Kelvey. „Het waren waarschuwingsschoten in de lucht. Denken we.”Moskou bevestigt dat het oorlogsschip het vuur opende. Volgens het Russische ministerie van Defensie was het jacht ‘gevaarlijk dichtbij gekomen’ en reageerde de bemanning nadat pogingen tot radiocontact, lichtkogels en geluidssignalen geen effect hadden gehad. Toen de afstand minder dan 150 meter bedroeg, besloot de commandant volgens Rusland om ‘preventief vuur’ te openen met lichte wapens.Het Russische ministerie benadrukt dat daarbij werd gehandeld ‘in strikte overeenstemming met de internationale scheepvaartregels’.Het Britse ministerie van Defensie bevestigde intussen dat er waarschuwingsschoten werden gelost, maar benadrukt dat die niet rechtstreeks op het jacht waren gericht en bedoeld waren om een mogelijke aanvaring te voorkomen.Volgens de opvarenden van de Bright Future was daar echter geen reden toe. „Voor ons was er eigenlijk geen incident totdat het vuren begon”, zegt Jane Kelvey. „Het schieten was volledig onnodig.”Toch bleef het Britse koppel opvallend rustig. „Ik dook gewoon even weg onder het doek ter bescherming”, vertelde Jane Kelvey aan de BBC, terwijl haar man Alan bleef sturen.Volgens de BBC was het kleine jacht in mistige omstandigheden mogelijk richting het Russische oorlogsschip afgedreven na vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. Britse functionarissen denken dat de bemanning van het fregat daardoor vreesde voor een aanvaring, omdat het zeiljacht moeilijker kon manoeuvreren.Het Britse ministerie van Defensie benadrukt tot slot dat het om een ‘op zichzelf staand incident’ gaat, zonder verband met het onderscheppen van een tanker uit de Russische schaduwvloot afgelopen weekend.